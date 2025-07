Heute im TV: 2 Stunden pure Unterhaltung mit Mega-Stars wie Daniel Craig

Heute Abend erwartet euch eine unterhaltsame Gaunerkomödie im TV, in der sich so viele Stars die Klinke in die Hand geben, dass man irgendwann mit dem Zählen aufhört.

Mit den Ocean's-Filmen hat Regisseur Steven Soderbergh in den 2000er Jahren drei Heist-Abenteuer ins Kino gebracht, die in puncto Star-Power und Unterhaltungswert bis heute ungeschlagen sind. Rund eine Dekade später versuchte er dennoch, einen ähnlich amüsanten Heist mit vertrauten Hollywood-Gesichtern zu erzählen. Das Ergebnis hört auf den Namen Logan Lucky und eroberte 2017 die große Leinwand. Wo die Ocean's-Filme auf Glamour setzten, erweist sich der kurzweilige Kriminalfilm mit Channing Tatum, Adam Driver, Riley Keough und Daniel Craig als die etwas weniger glanzvolle Hillbilly-Version des spektakulären Casino-Raubzugs. Logan Lucky im TV: Großer Heist bei NASCAR-Rennen Jimmy (Tatum) und Clyde (Driver) könnten kaum gegensätzlicher sein. Die beiden Brüder vereint nichts außer ihrer Familiengeschichte und die Tatsache, dass sie beide kaum etwas auf die Reihe kriegen. Dennoch will das Loser-Gespann sein Glück auf die Probe stellen und leitet einen Rohrpost-Heist bei einem NASCAR-Rennen in die Wege. Hier könnt ihr den Trailer zu Logan Lucky schauen: Logan Lucky - Trailer (Deutsch) HD Unterstützung erhalten die beiden bei ihrem ambitionierten wie törichten Unternehmen von ihrer Schwester Mellie (Keough) und dem eigenwilligen Tresorknacker Joe Bang (Craig). Das Problem ist nur, dass der aktuell noch hinter Gittern sitzt und erst einmal aus seiner Zelle befreit werden muss, ehe er beim Rennsport assistieren kann. Die Figurenkonstellation verspricht Chaos und Missverständnisse am laufenden Band – und Steven Soderbergh hat große Freude daran, die schrägen Eigenheiten der Figuren zwei Stunden lang ohne Unterbrechung kollidieren zu lassen. Besonders Craig darf hier so richtig frei drehen und seinen Südstaatenakzent auf die Probe stellen. Darüber hinaus schleichen sich zahlreiche weitere Stars in kleinen Nebenrollen durchs Bild, von Sebastian Stan und Katie Holmes über Hilary Swank und Katherine Waterston bis zu Brian Gleeson und Jack Quaid. Sogar Family Guy-Mastermind Seth MacFarlane schaut für ein paar Minuten in der verspielten Gaunerkomödie vorbei. Wann läuft Logan Lucky mit Daniel Craig im TV? Logan Lucky läuft heute Abend am 15. Juli 2025 um 20:15 Uhr auf Kabel eins. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:00 Uhr. In einem Streaming-Abo ist der Film derzeit nirgends enthalten. Ihr könnt ihn aber bei Amazon Prime Video und Co. kaufen und leihen.