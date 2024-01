Heute im TV: 300 Millionen teurer Superhelden-Blockbuster, dessen größte Szene die Fans bis heute aufregt

Heute kommt ganz besonders abgefahrener Superhelden-Bombast im TV, der aber nicht unbedingt das lieferte, was Fans sich von ihm erhofft hatten. Vor allem eine Szene stört viele immer noch.

Batman v Superman: Dawn of Jutice ist ein Superhelden-Spektakel sondergleichen, auf das die Fans seit einer kleinen Ewigkeit gewartet haben. So richtig zufrieden waren sie mit dem Film aber trotzdem nicht und das liegt unter anderem an einer ganz bestimmten Szene. Ihr könnt euch heute im TV selbst ein Bild davon machen.

Worum geht's in Batman v Superman: Dawn of Justice?



Ihr habt es euch anhand des Titels vielleicht schon gedacht, aber in Batman v Superman geht es vor allem um den Konflitk zwischen Gothams Dunklem Ritter und dem Man of Steel aus Metropolis. Das Dawn of Justice im Namen deutet währenddessen schon an, dass hier der Grundstein für die Justice League gelegt wird.

Weil Superman (Henry Cavill) sich seiner Macht nicht so richtig bewusst ist und viele Menschen als Kollateralschaden auf dem Gewissen hat, rastet Batman (Ben Affleck) komplett aus und will ihm an den Kragen. Quasi nebenbei bekommen es die beiden Helden aber auch noch mit klassischen Fieslingen wie Doomsday oder Lex Luthor (Jesse Eisenberg) zu tun.

Warner Bros. In Batman v Superman tritt unter anderem auch Wonder Woman (Gal Gadot) auf.

Diese Szene hat vielen Fans den Spaß an Batman v Superman verdorben

Generell stört viele Batman-Fans, dass der Held hier Superman wirklich unbedingt töten will, was nicht zu seinem sonstigen Ethos passt. Davon lässt er sich letzten Endes dann zwar abhalten, aber nur, weil im wirklich ungünstigsten Zeitpunkt herauskommt, dass sowohl die Mutter von Batman (beziehungsweise Bruce Wayne) als auch die von Superman Martha heißt.

Ein kurioser Fakt, der vielen Fans nicht unbedingt geläufig ist. Zack Snyder hat sich das nicht einfach ausgedacht, aber hier wird es so seltsam konstruiert enthüllt, dass es eine wahre Freude ist. Batman will Superman dann plötzlich nicht mehr töten, sondern dessen Mutter retten – weil er das bei seiner eigenen nicht geschafft hat (die genau gleich hieß!).

Das Ganze verdeutlicht die Menschlich- und Verletzlichkeit der beiden Superhelden, funktioniert für viele Fans aber auf mehreren Ebenen nicht richtig und wirkt wenig logisch. Vor allem, dass Superman gegenüber Batman seine eigene Mutter beim Vornamen nennt, empfinden viele Zuschauer:innen in ihrer Kritik als schlicht nicht glaubwürdig.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Batman v Superman: Dawn of Justice?

Auf ProSieben wird Batman v Superman: Dawn of Justice am heutigen Samstag, den 20. Januar um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Es gibt auch eine Wiederholung, und zwar am darauffolgenden Sonntag, den 21. Januar, um 23:00 Uhr.

Außerdem gibt's den Film natürlich auch online zum Leihen oder Kaufen. Das geht bei Apple TV, Amazon, Google Play, Magenta TV und Maxdome. Bei Netflix gehört Batman v Superman zum Streaming-Abo.

