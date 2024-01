Heute im TV: 4 Stunden absurdes Action-Feuerwerk, bei dem auf U-Booten und Kriegsschiffen alles völlig eskaliert

Mehr Action geht nicht: Heute gibt es im TV gleich die doppelte Packung völlig wildes Spektakel, und zwar in erster Linie auf Kriegsschiffen und U-Booten.

Manchmal darf es ruhig ein bisschen stumpfer, dafür aber umso brachialer sein. Wenn euch der Sinn nach genau so einer Form der Unterhaltung steht, seid ihr gut damit bedient, heute den TV anzuschalten. Ihr könnt mit Hunter Killer und Alarmstufe: Rot gleich zwei Action-Granaten hintereinander gucken.



Darum geht's in Hunter Killer und Alarmstufe: Rot

In Hunter Killer droht nicht weniger als der dritte Weltkrieg samt nuklearem Desaster. Eine US-amerikanische Spezialeinheit rund um Captain Joe Glass (Gerard Butler) bricht in die Barentssee auf, um herauszufinden, was mit zwei verschwundenen U-Booten passiert ist. Dabei decken sie einen russischen Umsturzversuch auf und geraten ins Kreuzfeuer.

In Alarmstufe: Rot wird ein US-Kriegsschiff von Terroristen gekapert. Auch hier dreht sich alles um die Gefahr, die durch Atomwaffen ausgeht. Aber zum Glück befindet sich auch ein ganz besonders schlagfertiger Schiffskoch mit an Bord: Casey Rybeck (Steven Seagal), seines Zeichens Ex-Navy Seal.

Den einfach nur herrlichen Trailer zu Alarmstufe: Rot könnt ihr euch hier ansehen:

Alarmstufe: Rot - Trailer (Deutsch)

Action-Feuerwerk im Doppelpack: Heute bricht auf U-Booten und Kriegsschiffen die absolute Hölle los

Da Alarmstufe: Rot direkt im Anschluss an Hunter Killer gezeigt wird, drängt sich ein Double-Feature geradezu auf. Wenn ihr durch Hunter Killer erst einmal so richtig in Militär-, Action- und Krawall-Stimmung auf hoher See gekommen seid, könnt ihr einfach gleich weiter machen – die beiden Filme ergänzen sich perfekt.

Dabei haben wir es bei Hunter Killer natürlich mit einem sehr viel moderneren Action-Film zu tun, der sämtliche Register zieht. Hier gibt es einfach alles, was das Herz begehrt, wenn es um solche Filme geht und sowohl Billy Bob Thornton als auch Common mischen ebenfalls mit.



Alarmstufe: Rot glänzt aus heutiger Sicht hingegen eher mit rustikalem Charme, eignet sich aber natürlich immer noch gut für einen launigen TV-Abend. Als besonderes Schmankerl sehen wir Tommy Lee Jones als mehr oder weniger furchteinflößenden Terroristen.

TV oder Stream: Wann und wo kommen Hunter Killer und Alarmstufe: Rot?

Kabel eins strahlt Hunter Killer heute, am 15. Januar um 20:15 Uhr aus. Direkt danach läuft dann ab 22:40 Uhr Alarmstufe: Rot. Letzterer wird um 2:40 Uhr in derselben Nacht auch noch einmal wiederholt.

Außerdem könnt ihr beide Action-Streifen auch bei den üblichen Streaming-Anbietern online leihen und kaufen. Alarmstufe: Rot ist aber zusätzlich auch noch im Abo von Disney+ und MagentaTV enthalten.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.