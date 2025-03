Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon, der direkt mit atemberaubender Bildgewalt startet

In den 70er Jahren gründete sich ein Film-Universum, das noch immer fortgesetzt wird. Heute laufen zwei Werke daraus im TV, die kultige Action und bildgewaltige Sci-Fi-Atmosphäre bieten.

RTL 2 zeigt heute geballte Sci-Fi-Action im Fernsehen: Prometheus – Dunkle Zeichen und Predator stehen auf dem Programm. Während Ridley Scotts Prometheus als Prequel zur Alien-Reihe die Ursprünge der Menschheit erforscht und mit düsteren Bildern fasziniert, liefert John McTiernans Predator einen Kult-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger, der sich einem außerirdischen Jäger stellen muss.

Bildgewaltiger TV-Tipp: Darum geht es in Ridley Scotts Prometheus

Im späten 21. Jahrhundert geht eine Gruppe von Wissenschaftlern der Bedeutung mysteriöser Sternenkarten nach. An Bord ihres gigantischen Raumschiffs befindet sich auch der hochentwickelte Android David (Michael Fassbender). Während Meredith Vickers (Charlize Theron) die Mission überwacht, führt Captain Janek (Idris Elba) die Crew in eine Welt jenseits der Vorstellungskraft.

Nach 30 Jahren kehrt Alien-Regisseur Scott mit Prometheus zur Reihe zurück und tut, was er am besten kann: Mit den Ängsten vor dem Unbekannten spielen. Dabei setzt er auf visuell beeindruckenden Bilder und nachdenkliche Szenen. Trotz Kritik an Logikfehlern faszinierte der Sci-Fi-Horror viele Fans mit düsterer Atmosphäre, tiefgründigen Fragen und packenden Schockmomenten.

Predator im TV: Schwarzenegger stellt sich übermenschlichem Gegner

Eine sechsköpfige Spezialeinheit unter Major Dutch Schaeffer (Schwarzenegger) wird in den südamerikanischen Dschungel geschickt, um verschwundene Politiker zu retten. Was zunächst wie ein Routineeinsatz wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Nach der Entdeckung gehäuteter Leichen einer anderen US-Einheit wird klar, dass die Gruppe von Rebellen nicht das größte Problem der Protagonisten ist. Ohne es zu ahnen, sind sie in das Jagdgebiet des Predators geraten – eines außerirdischen Killers, der keine Beute entkommen lässt.

Predator entwickelte sich über die Jahre zu einem Kult-Klassiker, der mit seiner spannenden Atmosphäre und der Mischung aus Action, Horror und Survival-Thriller glänzt. Arnie-Fans sehen ihren Helden wieder in seiner Paraderolle als knallharter Elite-Soldat und werden Ähnlichkeiten zu seinem Auftritt im zwei Jahre zuvor erschienen Actionfilm Das Phantom Kommando feststellen.

Das kommt nicht von ungefähr: Predator wurde ursprünglich als Fortsetzung zu dem Action-Kracher geschrieben. Dann entschied sich das Studio allerdings, den Namen des Helden zu ändern und ihn als eigenständigen Film zu vermarkten. Fortsetzungen spielten damals oft weniger Geld ein als die Originale.



Ironischerweise erhielt Predator im Laufe der Jahrzehnte dann doch mehrere erfolgreiche Fortsetzungen, darunter auch zwei Crossover mit der Alien-Reihe. Bereits im November 2025 wird das Franchise mit einem weiteren Film fortgesetzt und ihr könnt euch auf einen außergewöhnlichen Helden freuen.

Wann laufen die Sci-Fi-Blockbuster Prometheus und Predator im TV?

Der große Sci-Fi-Marathon startet bei RTL 2 mit Prometheus am heutigen Freitag, den 28. März 2025 um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft Predator um 22:45 Uhr. Die Wiederholung zeigt der Sender ebenfalls im Doppelpack.

Am 30. März um 22:15 Uhr läuft Ridley Scotts bildgewaltiger Blockbuster und in der Nacht auf den 31. März zeigt Arnie um 00:45 Uhr seine Muskeln. Beide Sci-Fi-Filme aus dem Alien-Universum könnt ihr auch bei Disney+ im Abo streamen.

