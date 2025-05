Heute im TV: Absoluter Action-Knaller, der 500 Millionen einspielte und immer wieder komplett unterhält

Am Donnerstagabend strahlt VOX eine Action-Komödie aus, die mit zwei absoluten Mega-Stars in den Hauptrollen bis heute puren Charme und tolle Unterhaltung versprüht.

In den 2000ern zählten Brad Pitt und Angelina Jolie zu den größten Filmstarts überhaupt. Höhepunkt war ihre gemeinsame Zusammenarbeit Mr. & Mrs. Smith, nach der die beiden auch privat ein Liebespaar geworden sind. Vor der Kamera ging es in der Action-Komödie aber noch etwas drastischer zu, denn Pitt und Jolie sind als Auftragskiller-Duo zu sehen. Am Donnerstag läuft Mr. & Mrs. Smith im TV.

Mr. & Mrs. Smith liefert mit voller Starpower und flotter Action Mega-Unterhaltung

Im Film von Regisseur Doug Liman (Edge of Tomorrow) spielen die Stars ein Auftragskiller-Ehepaar, das Liebe und Mord unter einen Hut bringt. Richtig chaotisch wird es jedoch, als beide den Auftrag erhalten, den jeweils anderen auszuschalten.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Mr. & Mrs. Smith:

Mr. & Mrs. Smith - Trailer (Deutsch)

Neben kurzweiliger, flotter Action glänzt der Film als pures Star-Vehikel, das vom Charisma von Pitt und Jolie getragen wird. Nach dem Release vor 20 Jahren spielte Mr. & Mrs. Smith mit einem Budget von gut 110 Millionen Dollar laut Box Office Mojo weltweit über 487 Millionen Dollar ein, was den Streifen zum Hit machte.

Anfang 2024 wurde der Film bei Amazon Prime mit einer gleichnamigen Serie neu aufgelegt. In Mr. & Mr. Smith übernehmen Donald Glover und Maya Erskine die Hauptrollen. Alle 8 Folgen von Staffel 1 streamen bei Prime * in der Flat. Eine 2. Staffel der Serie wurde ebenfalls bestellt.

Wann läuft Mr. & Mrs. Smith im TV?

VOX strahlt die Action-Komödie am 22. Mai 2025 um 20:15 Uhr aus. Mit Werbung läuft der Film dort bis 22:40 Uhr. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Mr. & Mrs. Smith alternativ bei Disney+ und Amazon Prime in der Abo-Flat streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2023 auf Moviepilot erschienen.