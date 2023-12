Heute im TV: Absoluter Fantasy-Kult, der 4 Fortsetzungen erhalten hat (eine ist schlechter als die andere)

Zum Abschluss des Jahres 2023 könnt ihr heute ein klassisches Fantasy-Abenteuer aus den 90ern schauen. Darin spielt Dennis Quaid einen Drachenjäger, der sich mit einem feurigen Biest anfreundet.

Wusstet ihr, dass 2020 bereits die vierte Fortsetzung von Dragonheart erschienen ist? Nein? Dann habt ihr nicht viel verpasst. Das Fantasy-Abenteuer mit Dennis Quaid (Die Reise ins Ich) hat sich erstaunlicherweise zum DTV-Franchise gewandelt, wobei sich die Effekte seit dem ersten Film aus dem Jahr 1996 nur marginal weiter entwickelt haben.

In Dragonheart wird ein Jäger zum Drachenfreund

Dragonheart von Fast and Furious-Regisseur Rob Cohen spielt in einem märchenhaften Mittelalter, wo Ritter Bowen (Dennis Quaid) den Thronfolger Einon (im Erwachsenenalter: David Thewlis) lehrt, ein guter König zu werden. Als Einon schwer verletzt wird, rettet ein halbes Drachenherz ihm das Leben. Die andere Hälfte pocht noch im Leib des Ungeheuers Draco. Einon stellt sich als Tyrann heraus und Bowen macht Drachen dafür verantwortlich. Er jagt sie, bis Jahre später nur noch einer übrig ist: Draco. Zwischen den beiden entwickelt sich eine ungewöhnliche Freundschaft und so ziehen sie in den Kampf gegen Einon.

Universal Dragonheart

Aus heutiger Sicht überzeugen die visuellen Effekte des Abenteuers nicht mehr. Aber Dennis Quaid gibt einen sympathischen Helden ab und der im Original von Sean Connery gesprochene Draco besitzt so viel (schottischen) Charme, dass man über sein CGI-Äußeres leicht hinweg sieht. Mit David Thewlis hat das Buddy Movie außerdem einen abscheulichen Schurken, während das Ensemble von Pete Postlethwaite (Inception), Jason Isaacs (Harry Potter und die Kammer des Schreckens), Julie Christie (Wenn die Gondeln Trauer tragen) und Dina Meyer (Starship Troopers) abgerundet wird.

Diese Fortsetzungen von Dragonheart gibt es

Vier Jahre nach dem Kinostart wurde Dragonheart im Direct-to-Video-Bereich neu belebt. Mittlerweile gibt es folgende Fortsetzungen, deren Handlung zum Teil vor den Ereignissen des ersten Films spielt:

In den späteren Filmen kehren die Original-Stars nicht zurück, aber ein paar prominente Stimmen kommen noch darin vor. So hört man in Teil 4 zum Beispiel Star Trek-Kapitän Patrick Stewart, der einen Drachen spricht. Wirklich sehenswert ist nur Teil 1.

So könnt ihr Dragonheart schauen

Dragonheart wird am heutigen 31.12. ab 22:25 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt. Wer dranbleibt, kann mit Dennis Quaid also ins Neue Jahr schunkeln.

Falls ihr die Nacht schon anderweitig verplant habt, könnt ihr die Wiederholung am 1. Januar ab 13:10 Uhr schauen. Außerdem gehört das Fantasy-Abenteuer zum Katalog von Joyn+.