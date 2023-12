Masters of the Air: Sichert euch Tickets für die Preview der Mega-Serie von Tom Hanks, Steven Spielberg und Gary Goetzman

Tom Hanks, Steven Spielberg und Gary Goetzman sind zurück. Masters of the Air ist Teil der Trilogie um Band of Brothers und The Pacific. Hier erfahrt ihr, wo ihr sie vor allen anderen schauen könnt.

Am 26. Januar startet Masters of the Air bei Apple TV+. Die aufwendige Großproduktion gehört zu den am meisten erwarteten Serien 2024 und ist Teil einer legendären Trilogie. Die Oscar-Preisträger Tom Hanks, Steven Spielberg und Gary Goetzman realisierten zwei der besten Serien aller Zeiten: Band of Brothers und The Pacific. Nun melden sie sich mit Masters of the Air zurück.

Masters of the Air erzählt eine epische Geschichte inspiriert von wahren Ereignissen

In Band of Brothers wurde vom westeuropäischen Schauplatz des Zweiten Weltkriegs erzählt. The Pacific, der Nachfolger der Produzenten Steven Spielberg, Tom Hanks und Gary Goetzman, wandte sich den Schlachten in Ostasien zu. Masters of the Air ist die dritte Miniserie des Trios, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Sie richtet den Blick in die Luft.

Basierend auf Donald L. Millers gleichnamigen Sachbuch begleitet die Event-Serie die 100. Bombergruppe der United States Air Force. Die "Bloody Hundredth" fliegt gefährliche Angriffe über Nazi-Deutschland, weshalb die Flieger extremen Stress-Situationen ausgesetzt sind. Tausende Meter über dem Erdboden kämpfen sie mit den Gegnern, Naturgewalten und ihren eigenen psychischen Belastungen. Nur gemeinsam können sie diese Herausforderungen meistern.

Schaut euch hier den Trailer für Masters of the Air an:

Masters of the Air - S01 Trailer (Deutsch) HD

Band of Brothers und The Pacific zeichneten sich durch die authentische Nachstellung der Kriegserlebnisse aus, da die Geschichten auf den realen Erlebnissen von Soldaten und Offizieren basierten. Das trifft auch auf Masters of the Air zu. Die neue Herausforderung der Miniserie sind die Luftschlachten, die mit aufwendigen visuellen Effekten möglichst realistisch kreiert wurden. Fans von Band of Brothers, 1917 oder Dunkirk können sich auf herausragende Action und komplexe Figuren freuen.

Große Stars vor und hinter der Kamera

Die Blockbuster-Serie wartet mit einem beeindruckenden Ensemble auf. Elvis-Star Austin Butler ist ebenso dabei wie Callum Turner (Phantastische Tierwesen), Sex Education-Fan-Liebling Ncuti Gatwa, Barry Keoghan(The Banshees of Inisherin) und Anthony Boyle (The Plot Against America).

Hinter den Kulissen strotzt Masters of the Air ebenfalls vor großen Namen. Während Hanks, Spielberg und Goetzman als Produzenten an Bord sind, konnten sie unter anderem Cary Joji Fukunaga (James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben) und Dee Rees (Mudbound) für die Regie verpflichten.



