Heute im TV: Brad Pitts größter Kultfilm, dessen Ende kürzlich komplett versaut wurde

Brad Pitts wahrscheinlich größte Kult-Rolle gibt es heute im TV. Das Finale des Films wurde unlängst komplett verhunzt. Mit Absicht.

Fight Club gilt zurecht als einer der größten Kultfilme aller Zeiten. Ikonisch, aufwühlend und bis zum Schluss rebellisch hat er seine Fan-Gemeinschaft erobert. Gerade das berühmte Ende des Films mit Brad Pitt wurde kürzlich aber völlig durch den Fleischwolf gedreht. Vorsicht, Spoiler!

Im TV: Fight Club endet in China mit Brad Pitts Verhaftung und Therapie

Denn wie Nutzer des chinesischen Streamingdienstes Tencent offenbarten, veränderte man dort aus Zensur-Gründen den letzten Teil des Films komplett. Eigentlich gelingt "Tylers" (Pitt/ Edward Norton) großer Plan und mehrere Kredithäuser fliegen in die Luft. In China gibt es stattdessen nur eine Texttafel zu lesen (via Twitter ).

© Tencent Video Das alternative Ende von Fight Club

Durch Tylers Hinweis durchschaute die Polizei den Plan schnell, nahm alle Kriminellen fest und verhinderte so die Explosion. Nach dem Gerichtsverfahren wurde Tyler in psychiatrische Behandlung geschickt. 2012 entließ man ihn aus dem Krankenhaus.

Fans des Original-Endes werden sich die Haare raufen. Laut Vice ist nicht bekannt, ob Tencent die Tafel vorsorglich eingefügt oder auf offizielle Anweisung zensiert hat. Dem Bericht zufolge dürfen Filme in China auf staatliche Anordnung Verbrechen nicht ungesühnt lassen. Auch chinesische Nutzer der Plattform machen sich über diese Praxis lustig.

Wann kommt Brad Pitts Kultfilm Fight Club im TV?

Für die Ausstrahlung heute Abend gelten solche tiefgreifenden Änderungen zum Glück nicht. Fight Club kommt heute Abend um 22.45 Uhr auf Nitro. Die Laufzeit des Films beträgt ohne Werbung 139 Minuten.

