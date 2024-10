Heute im TV: Absolutes Fantasy-Meisterwerk, das mit seinen unfassbar schönen Kampfszenen bis heute verblüfft

In diesem monumentalen Meisterwerk wird eine mystische Legende mit einer emotionalen Liebesgeschichte, spektakulären Kämpfen und einer Abenteuerreise verbunden und verspricht große Unterhaltung.

Was als B-Movie geplant war, entwickelte sich zu einem der größten Kampffilme des 21. Jahrhunderts. Ang Lee inszenierte das Meisterwerk Tiger & Dragon, das auf einer Legende beruht und holte sich für die spektakulären Kämpfe einen erfolgreichen Choreografen Hollywoods zur Seite. Heute läuft der Film, der mit vier Oscars ausgezeichnet und in sechs weiteren Kategorien nominiert wurde, im TV.

Großes Fantasy-Abenteuer heute im TV: Darum geht es in dem Action-Drama Tiger & Dragon

Der einst große Krieger der Qing-Dynastie Li Mu Bai (Yun-Fat Chow) möchte sich von seinem Leben als Kämpfer zurückziehen. Sein kostbares Schwert schenkt er seine treuen Begleiterin Yu Shu Lien (Michelle Yeoh).

Lange bleibt es nicht in ihrem Besitz, denn die mysteriöse Martial-Arts-Kämpferin Jen (Ziyi Zhang) stiehlt es für ihre Meisterin Jadefuchs (Pei-pei Cheng). Die ist eine alte Feindin von Li aus früheren Zeiten. Er sieht nun seine Chance auf Rache gekommen, um das Schwert zurückzuholen.

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh war vor Tiger & Dragon arbeitslos

Yu Shu Lien-Darstellerin Michelle Yeoh wurde im vergangenen Jahr als beste Hauptdarstellerin in Everyhting, Everywhere, All at Once mit einem Oscar ausgezeichnet und ist nächstes Jahr im ersten Star Trek-Film seit acht Jahren zu sehen.

Wie sie 2023 in einem Interview gegenüber People verriet, war Tiger & Dragon der erste Film nach einer langen Durststrecke an guten Rollenangeboten. Denn obwohl sie zuvor schon an der Seite von Jackie Chan gekämpft hatte und als Bond-Girl in Der Morgen stirbt nie einem großen Publikum präsentiert wurde, blieben die guten Rollen aus.



Ich habe fast zwei Jahre lang nicht gearbeitet, bis Tiger & Dragon, aus dem einfachen Grund, weil ich keine stereotypischen Rollen spielen wollte, die mir vorgelegt wurden.

Tiger & Dragon gehört zu den besten Kampffilmen aller Zeiten

Mit Tiger & Dragon konnte sie dann all ihr Können unter Beweis stellen, nicht nur schauspielerisch, sondern auch körperlich. Der spektakuläre Schwertkampf zwischen Jen und Shu Lien findet sich bei Screen Rent gleich zweimal in einer Top-Ten-Liste wieder: Platz 7 für die besten Martial Arts Kämpfe und Platz 2 für die besten Martial Arts Schwertkämpfe.

Extrem spannend ist es zu sehen, wie Jen mit purem Können und der besseren Waffe, gegen die perfekt trainierte Meisterin Shu Lien kämpft, deren Waffen eine nach der anderen zerbrechen. Für die eindrucksvolle Choreografie war Yuen Woo-ping verantwortlich, der auch schon in der Matrix-Filmreihe die Stunts koordinierte.

Tiger & Dragon könnt ihr bei Amazon * kaufen oder leihen

Wann läuft der Martial Arts-Klassiker Tiger & Dragon im TV?

Das Fantasy-Meisterwerk läuft heute, am heutigen Dienstag, den 29. Oktober 2024, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung folgt am 3. November 2024 um 17:50 Uhr. Wer den Film im TV verpasst, kann Tiger & Dragon mit dem Arthouse+-Abo kostenlos bei Prime streamen oder ihn dort kaufen oder leihen.

