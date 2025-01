Heute im TV: Sci-Fi-Flop hat extrem beliebtes Action-Universum im Kino zerstört

Eine der erfolgreichsten Videospielreihen sollte in Form eines riesigen Sci-Fi-Action-Blockbusters auf die große Leinwand gebracht werden. Das Ergebnis könnt ihr euch heute Abend im TV anschauen.

Die Assassin's Creed-Reihe wächst seit 2007 so beständig wie nur wenige andere Reihen im Videospielbereich. Fast jährlich erscheint ein neuer Ableger, der in faszinierende Welten vergangener Tage entführt und uns aufregende Abenteuer an interessanten Orten erleben lässt. Die atemberaubenden Bilderwelten, die dabei entstehen, sind wie geschaffen für die große Leinwand.

Der Versuch, Assassin's Creed ins Kino zu bringen, ist jedoch maßlos gescheitert. 2016 wollte 20th Century Fox zusammen mit Ubisoft die Marke ausbauen und ein neues Filmuniversum schaffen. 125 Millionen US-Dollar Budget ließ sich das Studio die aufwendige Videospielverfilmung kosten. Zudem sicherte es sich vielversprechende Talente vor und hinter der Kamera.

Das Ergebnis war trotzdem ernüchternd. Heute Abend läuft es im TV.

Blockbuster-Niederlage heute im TV: Der bittere Sci-Fi-Action-Flop Assassin's Creed mit Michael Fassbender

Bevor Assassin's Creed in die Kinos kam, gab es viele Gründe, sich auf die Verfilmung zu freuen. Besonders das Engagement von Justin Kurzel sorgte für Aufsehen. Der australische Regisseur hatte zu diesem Zeitpunkt noch keinen großen Blockbuster gedreht, sich allerdings als eine aufregende Stimme im Weltkino etabliert. Sein wichtigster Film vor Assassin's Creed war die Shakespeare-Adaption Macbeth.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Macbeth anschauen:

Macbeth - Trailer (Deutsch) HD

Eine vertraute Geschichte im neuen Gewand: Macbeth strotzt vor überwältigender Bilder und begeistert mit einer fiebrigen Atmosphäre. Kurzel hat hier bewiesen, dass er es versteht, fremde Stoffe eindrucksvoll fürs Kino zu übersetzen. Für Assassin's Creed brachte er seine zwei Macbeth-Stars, Michael Fassbender und Marion Cotillard, mit. Ein starkes Gespann, das in jeder Produktion Neugier weckt.

Schlussendlich enttäuschte Assassin's Creed sowohl aus finanzieller als auch qualitativer Sicht. In den USA, seiner Heimat, spielte der Film gerade einmal 55 Millionen US-Dollar ein. Weltweit kommt er auf 240 Millionen. Das sieht auf den ersten Blick nach keiner Katastrophe aus. Wenn wir jedoch bedenken, dass er Film eine Reihe starten sollte, ist das kein Einspielergebnis, das einem Studio Vertrauen in die Marke gibt.

Assassin's Creed scheiterte im Kino, aber es gibt neue Hoffnung – und zwar bei Netflix als Streaming-Serie

Das ärgerlichste war, dass Assassin's Creed den größten Reiz der Videospiele komplett missverstanden hat. Anstelle sich Hals über Kopf ins Abenteuer zu stürzen, hat die Verfilmung viel zu viel Zeit mit der deutlich weniger attraktiven Rahmenhandlung verbracht. Oder anders formuliert: Das nervigste Element der Spiele hat den Assassin's Creed-Film ruiniert. Jetzt lastet die Hoffnung auf den Schultern von Netflix.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl Assassin's Creed den Auftakt einer Trilogie bilden sollte, wurden die Arbeit an den Fortsetzungen längst eingestellt. Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich jedoch eine andere: Im Oktober 2020 enthüllte Netflix, dass sich eine Assassin's Creed-Serie in Produktion befindet. Sie entsteht im Rahmen eines Deals zwischen dem Streaming-Anbieter und Ubisoft. Trotz Flop erhält Assassin's Creed eine zweite Chance.

Sci-Fi-Action: Wann läuft Assassin's Creed im TV?

Justin Kurzels düsterer Assassin's Creed-Kinofilm läuft heute Abend am 21. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:25 Uhr. Die Wiederholung folgt um 00:30 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell sowohl bei Disney+ als auch bei Netflix im Abo tun.

Diesen Artikel haben wir in ähnlicher Form im Oktober 2021 veröffentlicht.