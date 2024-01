Heute im TV: Brillanter Star Wars-Film, der vor 2 Jahren eine 12-teilige Vorgeschichte bekommen hat

Im Fernsehen läuft heute Abend ein herausragender Star Wars-Film. Und das Beste ist: Seit vorletztem Jahr existiert eine grandiose Vorgeschichte zu dem düsteren Action-Spektakel.

Fast jeder Star Wars-Film sorgt für große Diskussionen unter den Fans. Das haben wir in den vergangenen Jahren bei der Sequel-Trilogie gleich mehrmals erlebt. Dazwischen gab es jedoch auch eine Ausnahme, bei der sich die Mehrheit einig war: Rogue One: A Star Wars Story. Für viele handelt es sich um einen perfekten Star Wars-Film.

Die Geschichte setzt kurz vor den Ereignissen von Krieg der Sterne ein und erzählt davon, wie die Rebellen an die Pläne für den ersten Todesstern gekommen sind. Der Fokus liegt auf Jyn Erso (Felicity Jones), der Tochter des Todesstern-Architekten Galen Erso (Mads Mikkelsen). Darüber hinaus wartet der Film mit einer weiteren wichtigen Figur auf.

Die Geschichte von Rogue One wurde mit der grandiosen Star Wars-Serie Andor bei Disney+ ausgebaut

In Rogue One: A Star Wars Story lernen wir Cassian Andor (Diego Luna) kennen, der als Captain und Geheimdienstoffizier für die Rebellen-Allianz sein Leben aufs Spiel setzt. Doch Cassian war nicht von Anfang an ein überzeugter Rebell. Die vor zwei Jahren bei Disney+ erschienene Spin-off-Serie Andor erzählt seine Vorgeschichte.

Hier könnt ihr den Trailer zu Andor schauen:

Andor - S01 Trailer (Deutsch) HD

Fünf Jahre vor Rogue One lebt Cassian auf dem heruntergekommenen Planeten Ferrix, der dem Schrottplatz der Galaxis gleicht. Die Sonne lässt sich selten blicken. Die Präsenz des Imperiums nimmt dagegen zu, in erster Linie durch den Sicherheitskonzern Preox-Morlana, der alle Geschehnisse in dem Sektor genauestens überwacht.

Als Cassian eines Nachts von zwei Pre-Mor-Mitarbeitern kontrolliert wird, eskaliert die Situation und er verlässt den Schauplatz als Mörder. Fortan befindet er sich auf der Flucht und gerät mit einer radikalen Rebellen-Zelle in Kontakt, die einen kniffligen Heist plant. Ehe sich Cassian versieht, befindet er sich in einem viel größeren Konflikt.



Andor ist ein grandioses Prequel. Obwohl wir wissen, wie Cassians Geschichte endet, gelingt es der Serie über zwölf Episoden hinweg unglaubliche Spannung aufzubauen. Tony Gilroy, der kreative Kopf hinter dem Projekt, hat eine der packendsten Star Wars-Geschichten geschaffen, die vor keiner unangenehmen Frage zurückschreckt.

Andor bewegt sich in moralischen Grauzonen zwischen Rebellion und Imperium und wartet mit einigen der besten Star Wars-Drehbücher überhaupt auf. Brillante Dialoge, komplexe Figuren und nervenaufreibende Handlungsstränge, die meist über den Verlauf von jeweils drei Episoden hinweg erzählt werden.

Wann läuft Rogue One: A Star Wars Story im TV?

Rogue One: A Star Wars Story läuft heute Abend, am 21. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung folgt um 2:00 Uhr in der Nacht. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ schauen. Dort gibt es auch die 1. Staffel von Andor. Die 2. Staffel befindet sich aktuell in Produktion.

