Heute im TV: Clint Eastwoods Verfilmung einer schockierenden wahren Geschichte, die leider viel zu wenige gesehen haben

Unter den zahlreichen Werken, die Clint Eastwood als Regisseur abgeliefert hat, ging eines unverdientermaßen etwas unter. Wir empfehlen euch das Drama als heutigen TV-Tipp.

Bird, Invictus, American Sniper, Sully: Hollywood-Veteran Clint Eastwood widmet sich in seinen Regiearbeiten mit Vorliebe wahren Geschichten. So auch im Jahr 2019, als er mit Der Fall Richard Jewell die dramatischen Ereignisse rund um den titelgebenden Wachmann verfilmte.



Viel Beachtung fand Eastwoods so sensibles wie spannendes Außenseiter-Porträt damals nicht, dabei handelt es sich zweifellos um einen der besten Filme seiner über 50-jährigen Regie-Karriere. Lediglich Gran Torino (8,0), Erbarmungslos (7,7) und Mystic River (7,6) können bessere Durchschnittsbewertungen bei der Moviepilot-Community aufweisen als Der Fall Richard Jewell, der momentan bei 7,3 Punkten (912 Abstimmungen) liegt. Heute Nacht läuft das bewegende Drama im TV.

Wahre Geschichte im TV: Darum geht es in Der Fall Richard Jewell

Atlanta 1996: Die Olympischen Spiele sind in vollem Gange, als während eines Konzerts in einem Park der US-Stadt eine dreifache Rohrbombe explodiert und dabei zwei Menschen tötet sowie 111 weitere verletzt. Dass es nicht noch mehr Opfer gibt, ist allein dem umsichtigen Sicherheitsmann Richard Jewell (Paul Walter Hauser) zu verdanken, der einen verdächtigen Rucksack entdeckte und sofort den Gefahrenbereich räumen ließ.

Wird er zunächst für seine Tat in der Presse zu Recht als Held gefeiert, wendet sich das Blatt plötzlich. Da das FBI keinen Täter ausfindig machen kann, nimmt dessen leitender Ermittler Tom Shaw (Jon Hamm) ausgerechnet Jewell selbst als Hauptverdächtigen ins Visier.

Was folgt, ist eine perverse Medienhetze voller Diffamierungen und Falschmeldungen, die für Richard und dessen fürsorgliche Mutter Bobi (Kathy Bates) zur kräftezehrenden Tortur wird.

Der Fall Richard Jewell: Behutsam erzähltes und herausragend gespieltes Drama

Leicht hätte Der Fall Richard Jewell einfach nur ein gewöhnliches Drama über eine unglaubliche wahre Geschichte werden können, wie es relativ häufig in Hollywood gedreht wird. Dass dem nicht so ist, liegt auch an Eastwoods weitsichtiger Regie, die die richtigen Prioritäten setzt.

Er und sein Drehbuchautor Billy Ray (Captain Phillips) behandeln den Stoff nämlich nicht bloß als effekthaschenden True Crime-Fall, sondern bleiben ganz nah an ihrem Protagonisten, indem sie die Auswirkungen der negativen Berichterstattung auf ihn und sein unmittelbares Umfeld detailliert beleuchten.

Dabei konnten sie sich natürlich auch auf ein grandioses Ensemble verlassen: Kathy Bates (erhielt für ihre Darbietung eine Oscar-Nominierung), Sam Rockwell, Jon Hamm und Olivia Wilde überzeugen in ihren Rollen absolut.

Das schauspielerische Highlight ist jedoch Paul Walter Hauser (I, Tonya), der sein gnadenloses Talent hier erstmals in einer Hauptrolle unter Beweis stellen durfte. Allein seine Performance als großherzig-kauziger Einzelgänger, der unter dem gewaltigen Druck der Öffentlichkeit zusammenbricht, hat viel mehr Aufmerksamkeit verdient, als dem Film bisher zuteil wurde.

Wann läuft Der Fall Richard Jewell im TV?

Clint Eastwoods Der Fall Richard Jewell könnt ihr heute in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar um 00.30 Uhr im ZDF sehen. Eine Wiederholung strahlt der Sender nicht aus.

Innerhalb einer Streaming-Flatrate ist der Film derzeit nicht verfügbar, steht aber bei diversen Streaming-Anbietern als Kauf- und Leihoption zur Verfügung.