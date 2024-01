Heute im TV: Das größte Fantasy-Epos mit Emma Watson, das nichts mit Harry Potter zu tun hat

Heute könnt ihr euch ein sehr erfolgreiches Fantasy-Spektakel im TV ansehen, bei dem Emma Watson mit von der Partie ist. Aber nein, es handelt sich nicht um Harry Potter.

Wenn wir Fantasy und Emma Watson hören, denken wir in der Regel sofort an die Harry Potter-Filme, in denen die Schauspielerin Hermine Granger verkörpert. Aber es gibt da auch noch Disneys Realfim-Remake Die Schöne und das Biest und genau dieser Film kommt heute im TV.

Darum geht es in Die Schöne und das Biest mit Emma Watson

Die Story läuft genauso ab, wie es in der Zeichentrick-Vorlage oder dem französischen Märchen der Fall ist. Die schöne Belle (daher der Name) lebt verträumt in einem kleinen Dörfchen und muss sich den Avancen von Gaston (Luke Evans) erwehren. Statt zu heiraten und eine Familie zu gründen, liest die selbstständige junge Frau lieber.



Gleichzeitig sorgt Belle aber auch noch für ihren Vater, der durch unglückliche Umstände in die Gefangenschaft eines mysteriösen Monsters gerät. Das Biest (Dan Stevens) lebt in einem verwunschenen Schloss und Belle bietet dem Ungeheuer ihr Leben für das ihres Vaters an. Sie zieht in das Schloss des Biests und lernt die Bewohner:innen des Ortes mit der Zeit sehr viel besser kennen.

Die Schöne und das Biest - Trailer (Deutsch) HD

Emma Watson sollte eigentlich erst in einer anderen Version des Stoffes mitspielen

Emma Watson dürften die allermeisten Film-Fans durch ihre Auftritte in der Harry Potter-Reihe kennengelernt haben. Mittlerweile gibt es natürlich sehr viel mehr Werke, an denen die Schauspielerin mitgewirkt hat. Wie zum Beispiel den hochgelobten Little Women oder Noah, der noch am ehesten in die Fantasy-Kerbe schlägt.

Bevor Emma Watson der Neuverfilmung des Disney-Streifens Die Schöne und das Biest zugestimmt hat, war eigentlich vorgesehen, dass sie in einem sehr ähnlichen Projekt mitspielt. Guillermo del Toro wollte nämlich eine eigene Fassung des bekannten Stoffes namens Beauty drehen. Aber daraus ist bisher nichts geworden.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Die Schöne und das Biest?

Sat.1 zeigt heute Abend, am 20. Januar 2024 um 20:15 Uhr, Die Schöne und das Biest. Der Film läuft dort bis um 22:45 Uhr. Eine Wiederholung wird am Sonntag um 14:00 Uhr ausgestrahlt.

Solltet ihr zu beiden Terminen keine Zeit haben, könnt ihr den Film aber selbstverständlich auch online streamen. Das geht zum Beispiel über das Disney Plus-Abo oder bei Amazon, Apple TV, Maxdome, Magenta TV oder Google Play.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.