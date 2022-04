Heute im TV: Der größte Marvel-Meilenstein der letzten 10 Jahre lief sogar im Weltraum

Im TV läuft heute ein Marvel-Highlight, das einfach niemand verpassen durfte. Nicht einmal die Astronauten in der Erdumlaufbahn.

Wenige Filmfiguren waren für die Blockbuster-Landschaft so einflussreich wie die Mitglieder der Avengers. Die Gruppe um Iron Man (Robert Downey Jr.) und Captain America (Chris Evans) bewies in ihren Solo-Filmen, wie erfolgreich Superhelden-Filme sein können. Dann übertraf Marvel's The Avengers 2012 alles und schuf neue Maßstäbe für Leinwand-Crossover. Er war so einflussreich, dass er sogar im Weltraum gezeigt wurde. Heute läuft er im TV.

MCU im All: Einer der besten Marvel-Filme wurde sogar Astronauten gezeigt

Das berichtete 2012 unter anderem NME . Hintergrund war die Zusammenarbeit zwischen Marvel und NASA. Das Studio durfte einige Szenen in der sogenannten Space Power Facility in Ohio drehen (via NASA ). Sie ist etwa bei Lokis erstem Angriff als S.H.I.E.L.D.-Einrichtung zu sehen.

Loki greift an: Trailer zu The Avengers

Marvel's The Avengers - Trailer 2 (Deutsch) HD

Als kleines Dankeschön bekam die US-Raumfahrtbehörde eine digitale Kopie des Films, die sie an ihre Astronauten auf der International Space Station (ISS) weiterschickte. Die nächste Stufe des damals noch jungen MCU sollte offenbar niemand verpassen. Nicht einmal die Menschen im Weltraum.

Wann läuft The Avengers mit Robert Downey Jr. im TV?

Marvel's The Avengers läuft heute um 20:15 Uhr auf VOX. Wer da leider schon andere Pläne hat, kann den Film am darauffolgenden Abend um 22:15 Uhr nachholen. Und dabei an die Astronauten denken, die den ersten gemeinsamen Auftritt des MCU-Teams in völliger Schwerelosigkeit genossen haben.

Wie stellt ihr euch einen Filmabend im Weltraum vor?