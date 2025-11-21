Heute im TV: Der größte Zombie-Film aller Zeiten mit 190 Millionen Budget, der nach 12 Jahren doch noch fortgesetzt werden soll

Heute Abend läuft einer der größten Zombie-Filme der Geschichte im TV. Der Apokalypsen-Blockbuster sollte eigentlich fortgesetzt werden, doch dann versackte das Sequel in der Produktionshölle.

Vor 12 Jahren erschien der Zombie-Blockbuster World War Z in den Kinos. Und genauso lange warten wir auf eine Fortsetzung des Brad Pitt-Abenteuers. Am Sonntag, den 23. November 2025 wird der Film um 22:40 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt.

Lange Zeit gab es Berichte über ein mutmaßliches World War Z-Sequel, das schließlich in der Produktionshölle gelandet ist. Zuletzt gab es aber wieder neue Hoffnung dafür.

Zombie-Mega-Blockbuster heute im TV: Darum geht es in World War Z

Der Ex-UN-Mitarbeiter Gerry Lane (Brad Pitt) befindet sich mit seiner Familie in Philadelphia, als die Hölle losbricht. Was nach dem typischen Stau zur Rush Hour aussieht, entpuppt sich als Vorbote der Apokalypse. Horden von Untoten stürzen die Welt ins Chaos.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu World War Z:

World War Z - Trailer 2 (Deutsch) HD

Nur mit Glück gelingen ihm und seiner Familie die Flucht. Doch kurz nach ihrer Rettung durch Lanes früheren Arbeitgeber wird ihm eine schwere Aufgabe auferlegt: Will Lane seine Familie dauerhaft in Sicherheit wissen, muss er seinen alten Job wieder annehmen und in einer riskanten Mission die Ursache der Katastrophe ergründen.

World War Z Teil 2 soll doch noch kommen

Rund 540 Millionen US-Dollar spielte World War Z im Jahr 2013 ein – genug, um sogleich ein Sequel zu entwickeln, auch wenn der Film mit 190 Millionen US-Dollar Produktionsbudget sündhaft teuer war.

Seitdem bewegte sich der World War Z 2 im Schneckentempo voran. Einer Verpflichtung von J. A. Bayona als Regisseur folgte ein Kinostart im Jahr 2017. Bayona sprang ab und es kam Star-Regisseur David Fincher, der die Pläne vorantrieb und Optimismus verbreitete. Dann verspätete sich der Kinostart durch eine Terminverwicklung mit Netflix. Kurz darauf legte Paramount das teure Projekt auf Eis: Budgetprobleme.

Auch interessant: World War Z sollte ursprünglich ganz anders enden



Dieses Jahr folgte dann die überraschende Meldung, dass doch wieder Leben ins World War Z-Universum kommt. Wie wir im August 2025 berichteten, hat David Ellison als neuer Chef von Paramount nach der Fusion mit Skydance eine Vision für den Brad Pitt-Blockbuster. Bisher heißt es nur, dass World War Z jetzt wieder hohe Priorität zugeschrieben wird. Was das genau bedeutet, ist weiterhin unklar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im August 2023 auf Moviepilot erschienen.