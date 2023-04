Heute im TV: Der Start einer extrem erfolgreichen Action-Trilogie mit Gerard Butler, mit der wirklich niemand gerechnet hat

Gerard Butler hat sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als verlässlicher Action-Star erarbeitet. Der wichtigste Film in dieser Hinsicht ist Olympus Has Fallen, der heute Abend im Fernsehen läuft.

Der Name Gerard Butler wird in Hollywood schon lange nicht mehr mit RomComs verbunden. Stattdessen steht Butler für kernige Action, die kurz davorsteht, ins Direct-to-DVD-Regal zu wandern und trotzdem irgendwie den Sprung auf die große Leinwand schafft, wo sie durchaus erfolgreich ist, wie zuletzt Plane bewiesen hat.

Butler hat sich in den 2010er Jahre als verlässlicher Action-Star etabliert und ist zur eigenen Marke geworden. Der wichtigste Film in dieser Entwicklung ist Olympus Has Fallen, der 2013 ins Kino kam und auf den ersten Blick wie die B-Movie-Version von Roland Emmerichs Action-Blockbuster White House Down wirkte.

Heute im TV: Olympus Has Fallen läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL. Die Wiederholung folgt um 23:45 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Skys Streaming-Dienst WOW streamen.

Actiongeladener Überraschungshit: Olympus Has Fallen ist inzwischen zur Trilogie geworden

Die Ironie der Geschichte ist: Während White House Down floppte, legte Olympus Has Fallen einen unerwarteten Siegeszug an den Kinokassen hin und entpuppte sich im Zuge seiner Heimkinoauswertung als überaus lukrativer Film. Das ist Teil von Butlers Erfolgsrezept: Seine Filme haben ein langes Leben nach dem Kinostart.

Hier könnt ihr den Trailer zu Olympus Has Fallen schauen:

Olympus Has Fallen - Trailer (Deutsch) HD

Inzwischen ist aus Olympus Has Fallen eine Trilogie geworden. 2016 kam London Has Fallen, 2019 folgte Angel Has Fallen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Night Has Fallen ist der nächste Teil der Action-Reihe, von der danach noch mindestens zwei Filme kommen sollen, während ebenfalls über eine Spin-off-Serie nachgedacht wird.

Kosten und Einspielergebnisse der Has Fallen-Reihe:

Olympus Has Fallen: 170 Mio. Dollar Einspiel, 70 Mio. Dollar Budget

170 Mio. Dollar Einspiel, 70 Mio. Dollar Budget London Has Fallen: 205 Mio. Dollar Einspiel, 60 Mio. Dollar Budget

205 Mio. Dollar Einspiel, 60 Mio. Dollar Budget Angel Has Fallen: 147 Mio. Dollar Einspiel, 40 Mio. Dollar Budget

Besonders spannend ist, dass die Filme von Teil zu Teil günstiger werden, was bei den wenigsten Franchises in Hollywood der Fall ist. Dadurch bleibt die Reihe rentable, auch wenn ein Film wie Angel Has Fallen eine schwächere Box-Office-Performance hinlegt. Aber wie bereits erwähnt: Wer Has Fallen-Filme mit Gerard Butler produziert, hat nicht nur den Kinomarkt, sondern vor allem den Heimkinomarkt im Auge.

