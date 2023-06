Heute im TV: Der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten, der mit Werbung sogar über 200 Minuten lang ist

Heute Abend läuft ein epischer Superhelden-Blockbuster im TV, der auf der Liste der erfolgreichsten Filme überhaupt auf Platz 2 steht. Genauso episch ist seine TV-Laufzeit von 200 Minuten

10 Jahre an Marvel-Entwicklung steuerten auf einen einzigen Punkt zu. Was 2008 mit Iron Man begann, endete in gewisser Hinsicht 2019 mit Avengers 4: Endgame. Auch wenn das MCU diverse Phasen durchlief, der Aufbau der Avengers fand mit dem Sieg über Thanos seinen grandiosen Endpunkt. Die Fans machten den Blockbuster laut Box Office Mojo zum zweiterfolgreichsten Film aller Zeiten. Heute Abend läuft er im TV.

Im TV: Avengers 4 ist der zweiterfolgreichste Film überhaupt hinter Sci-Fi-Bombast

Ein Blick auf die Top Ten der erfolgreichsten Filme aller Zeiten verdeutlicht die Vorherrschaft der Superheldenfilme, von denen sich gleich vier finden lassen. In den Top 5 gibt es allerdings auch den Lichtschwert-Blockbuster Star Wars 7: Das Erwachen der Macht. Und mit Avatar - Aufbruch nach Pandora und Avatar 2: The Way of Water gleich zwei Produktionen von James Cameron.

Die Bedeutung von Avengers: Endgame für das MCU lässt sich kaum überschätzen. Die Infinity-Saga gilt vielen Fans immer noch als die beste Storyline des gesamten Franchise. Im Film fanden gleich mehrere Stränge der Geschichte ein rührendes Ende, das auch im TV nichts von seiner emotionalen Schlagkraft verloren hat.

Wann läuft Avengers: Endgame im TV?

Avengers: Endgame läuft am heutigen Sonntag, den 11. Juni 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 1.50 Uhr nachholen. Regie führten Joe und Anthony Russo (The Gray Man).

Podcast MCU: 6 Marvel-Figuren, die endlich eine eigene Serie brauchen

Das MCU wächst immer weiter und konzentriert sich dabei schon seit langem nicht mehr nur auf Kino-Blockbuster. Allein bei Disney+ gibt es aktuell über ein Dutzend Marvel-Serien, die ihr streamen könnt. Doch wie sieht die Zukunft des Serien-MCU aus? Bei welcher Figur wünschen wir uns ein Serien-Spinoff und wie könnte das aussehen?

In der neuen Folge unseres Podcasts Streamgestöber lädt sich Chefredakteurin Lisa Ludwig Kolleg:innen aus der Moviepilot- und Filmstarts-Redaktion ein, um genau das zu diskutieren. Und vom wahren Star der Iron Man-Reihe über eine Detektivserie im All bis zu einer Marvel-Version von Buffy ist alles dabei.

