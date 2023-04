Heute im TV: Deutscher Sci-Fi-Thriller, in dem sich eine mörderische Katastrophe erschreckend echt anfühlt

Heute läuft ein deutscher Sci-Fi-Film im TV, in dem ein Atom-Unfall unzählige Menschenleben kostet. Und eine junge Teenagerin steckt mittendrin.

Es muss nicht immer Kalifornien, der Mond oder ein anderer Planet sein. Der Sci-Fi-Thriller Die Wolke verlegt die Zukunfts-Gedankenspiele nach Unterfranken. Was wäre, wenn in der deutschen Provinz ein Super-GAU von Tschernobyl-Ausmaßen geschieht? Das Resultat ist Teil Katastrophen-Film, Teil Coming-of-Age Drama und läuft heute im TV.

Im TV: Im Sci-Fi-Thriller Die Wolke verseucht ein Atomunfall Deutschland

Hannah (Paula Kalenberg) führt das chaotische Leben einer normalen Teenagerin. Sie ist zum ersten Mal schwer verliebt in Elmar (Franz Dinda), sorgt sich wegen Mathe-Klausuren und zankt mit ihrer Mutter. Aber dann passiert im nahen AKW ein Reaktor-Unglück. Hannah und Elmar werden getrennt, jede:r kämpft um das eigene Überleben. Und die mörderische Katastrophe fordert mit jeder Minute neue Opfer.

Der auf einem Roman von Gudrun Pausewang basierende Film von Gregor Schnitzler (Was tun, wenn's brennt?) vollzieht dabei einerseits das Gedankenspiel eines Atom-Unglücks in Deutschland nach, bleibt aber andererseits nah an seiner Hauptfigur. Insbesondere in seiner zweiten Hälfte gewinnt er dadurch stark an emotionaler Spannung. An Genre-Highlights wie Chernobyl reicht der Film allerdings nicht ganz heran.

Wann läuft Die Wolke im TV?

Die Wolke kommt am heutigen Samstag, den 22. April 2023, um 20.15 Uhr auf RTL 2. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.55 Uhr nachholen. Neben Kalenberg und Dinda sind unter anderem Richy Müller (Das Leben ist eine Baustelle) und Tom Wlaschiha (Game of Thrones) vor der Kamera zu sehen.

