Heute im TV: Die Superhelden-Version eines der bedeutendsten Kriegsfilme aller Zeiten

Nach einem Mega-Flop gelang es dem Guardians of the Galaxy-Regisseur tatsächlich, die Reihe zu retten und uns einen TV-Tipp zu bescheren, der durch einen brutalen Kriegsfilm inspiriert wurde.

Drei Buchstaben machen den Unterschied, denn während Suicide Squad von 2016 für ein regelrechtes Debakel sorgte, konnte sechs Jahre später The Suicide Squad von James Gunn bei Fans und Kritiker:innen für Begeisterung sorgen. Um die Verwirrung komplett zu machen, ist nicht nur der Titel weitestgehend gleich geblieben, sondern auch ein Teil des Casts, darunter Margot Robbie als Harley Quinn.

Heute zeigt ProSieben die DC-Superhelden-Action, die übrigens von einem Kriegsfilm inspiriert wurde, der es in sich hat und noch immer zu den bedeutendsten Filmen seines Genres zählt. Doch dazu später mehr.

The Suicide Squad im TV: Diese DC-Bösewichte kämpfen für das Gute

Die größten Bösewichte sitzen im Beele Reve-Gefängnis ein, ein Ort mit einer hohen Sterberate. Um hier herauszukommen, sind die Schurken sogar bereit, sich der Task Force X anzuschließen, selbst wenn auch hier die Überlebenschancen nicht allzu hoch sind. Im Auftrag von Amanda Waller (Viola Davis) begibt sich die völlig durchgeknallte Truppe auf tödliche Mission.

In einer Mischung aus Sequel und Soft-Reboot holt Gunn raus, was damals David Ayer durch die Einmischung des Studios verwehrt geblieben war: Eine knallharte Gewaltorgie, die mit jeder Menge Humor für beste Unterhaltung sorgt. Dabei stellt er schon zu Beginn die Erwartungen des Publikums auf den Kopf.

Das kommt gut an und die Kritiker:innen auf Rotten Tomatoes vergeben sogar satte 90 Prozent positiver Bewertungen. Zum Vergleich: beim ersten Teil waren es nur 26 Prozent. Auch unsere Community ist zufrieden und bewertet The Suicide Squad mit 6,9 von 10 Punkten.

Das dreckige Dutzend inspirierte riesigen Superhelden-Film

Äußerst brutal und dennoch unterhaltsam geht es auch in dem 1967 erschienenen Kriegsfilm Das dreckige Dutzend von Robert Aldrich zu, der mit einer ganz ähnlichen Handlung aufwartet. In dem Kriegsfilm wird aus zwölf zum Tode verurteilten Schwerverbrechern eine Eliteeinheit geformt, die zu einem Himmelfahrtskommando losgeschickt wird, von dem nicht alle zurückkehren.

Im Interview mit Slash Film erzählte Regisseur Gunn 2021, dass auch The Suicide Squad trotz übernatürlicher Elemente eher als Kriegsfilm zu betrachten sei. Produzentin Beth Mickle fügte hinzu:

Wenn man also an einen Film denkt, in dem Das dreckige Dutzend auf Beasts of the Southern Wild und Black Hawk Down trifft ... Die Leute fragen mich ständig, wie dieser Film aussehen wird. [...] wenn man diese Filme zusammenmixt und daraus diesen Film macht, ja, er ist unglaublich originell.

Richtig hart geht es auch in einer Superhelden-Serie auf Amazon zu, die sogar The Boys in den Schatten stellt und sogar acht Staffeln bekommen soll.

Wann läuft die Superhelden-Action The Suicide Squad im TV?

Gleich dreimal könnt ihr die gelungene Adaption auf ProSieben sehen. Los geht's am heutigen Sonntag, den 26. Januar 2025 um 20:15 Uhr. Wiederholt wird die Comicverfilmung am 28. und 31. Januar, jeweils um 22:25 Uhr. Alternativ könnt ihr The Suicide Squad bei Amazon Prime kaufen oder leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.