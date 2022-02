Heute im TV: Dieser Fantasy-Geheimtipp ist die perfekte Alternative für Marvel-Müde

Auf 3sat könnt ihr heute das sehenswerte Fantasy-Drama Thelma schauen, in dem Superkräfte wie im MCU auf außergewöhnliche Weise erforscht werden.

Unser Bild von Superheld:innen ist seit über 10 Jahren vor allem durch das Marvel Cinematic Universe geprägt. Neben Iron Man, Captain America & Co. gibt es aber auch immer wieder Independent- oder Arthouse-Filmemacher:innen, die sich dem Thema der Superkräfte auf ungewöhnlichere Weise nähern.

Dazu gehört auch der norwegische Regisseur Joachim Trier, von dem bald einer der besten Filme des Jahres bei uns startet. 2017 hat er mit Thelma auch einen sehr gelungenen Film veröffentlicht, den 3sat heute um 23:25 Uhr ausstrahlt. Als Alternative zum Marvel-Kino ist das Coming-of-Age-Drama mit Fantasy-Einschlag ein echter Geheimtipp!

Thelma verpackt Superkräfte in einen betörenden Genre-Mix

In der Handlung des Films zieht die junge Norwegerin Thelma (Eili Harboe) nach Oslo für ihr Studium. Hier begegnet sie kurz darauf Anja (Kaya Wilkins), in die sie sich verliebt. Nach und nach stellt Thelma jedoch unheimliche übernatürliche Kräfte an sich fest, durch die sich drastische Vorfälle häufen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Thelma:

Thelma - Trailer (Deutsch) HD

Die erste Hälfte von Thelma reichert Joachim Trier mit Motiven des Coming-of-Age-Genres an, um einen langsamen Ausbruchsversuch seiner Protagonistin aus zu schildern. Mit den Mitteln des Superhelden-Films á la Marvel und surrealen Fantasy-Elementen entwickelt sich der Film gleichzeitig zur feministischen Erweckungsgeschichte, in der Thelma den Fesseln ihrer Herkunft und vor allem den strengen Werten ihrer Eltern entkommen will.

Die aufkeimende Liebe zu ihrer Kommilitonin und die Entdeckung ihrer Superkräfte inszeniert Trier als gefährliches Aufeinanderprallen zweier Extreme. Die körperliche und seelische Befreiung der Hauptfigur verläuft in Thelma immer erschütternd nah am bedrohlichen Horror der Superkräfte, der sich stark von den strahlenden MCU-Figuren abgrenzt.

Wer außerhalb der Superhelden-Blockbuster von Marvel und DC mal wieder einen komplett ungewöhnlichen Beitrag mit starken Bildern zu der Thematik sehen will, sollte dem eindringlichen Genre-Mix Thelma unbedingt eine Chance geben.

