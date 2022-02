Die 52 besten Filme des Jahres bei Netflix, Disney+ oder gratis: Hier könnt ihr die Oscar-Filme streamen

Viele der nominierten Oscar-Filme 2022 lassen sich auch in Deutschland leicht schauen. Unsere Übersicht zeigt, was bei Netflix, Amazon, Disney+ und sogar gratis verfügbar ist.

Am Dienstag, den 8. Februar 2022 wurden die Oscar-Nominierungen 2022 bekanntgegeben. Am 27. März 2022 werden die 94. Academy Awards dann verliehen. Es bleibt für Film-Fans also noch reichlich Zeit, sich ein paar der oscarnominierten Filme im Stream bei Netflix und Co. oder im Kino anzusehen.

Wo genau ihr die Oscar-Filme bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky, AppleTV+ oder sogar gratis in Deutschland schauen könnt, haben (wir wie bei den Oscar-Filmen letztes Jahr) in unserer Übersicht zusammengestellt. Sortiert nach Streaming-Diensten und Medien sind das:

10 Oscar-Filme bei Netflix

8 Oscar-Filme bei Disney+



2 Oscar-Filme bei Amazon Prime

2 Oscar-Filme bei AppleTV+

2 Oscar-Filme bei Sky

4 Oscar-Filme zum Kaufen & Leihen

4 Oscar-Filme gratis bei YouTube

10 Oscar-Filme nur im Kino



11 Oscar-Filme ohne deutschen Start



Oscar-Nominierte 2022 bei Netflix schauen: Diese 10 Filme gibt's im Streaming-Abo

Streamende mit Netflix-Abo können sich mit folgenden 10 Filmen problemlos auf die Oscars 2022 vorbereiten:

The Power Of The Dog - Trailer (Deutsch) HD

8 Oscar-Kandidaten 2022 bei Disney+ streamen

Wenn es darum geht, wer von den Streaming-Diensten die meisten potenziellen Oscar-Preisträger im Programm hat, dann liegt Disney+ mit 8 Kandidaten nur knapp hinter Netflix:

West Side Story - Trailer (Deutsch) HD

2 oscarnominierte Filme 2022 im Amazon Prime-Abo schauen

Bei Amazon Prime lassen sich im Programm der Flatrate zwei sehr unterschiedliche Filme streamen, die es 2022 auf Academy Awards abgesehen haben:

Being The Ricardos - Trailer (English) HD

2 oscarnominierte Filme 2022 bei Apple TV+ schauen

AppleTV+ kann zur Oscar-Vorbereitung zwei Prestige-Projekte vorzeigen, die zusammen auf sechs Nominierungen kommen.

Coda - Trailer (Englisch Subs) HD

Coda - 3 Oscar-Nominierungen (Bester Film, Bester Nebendarsteller, Bestes adaptiertes Drehbuch)

- (Bester Film, Bester Nebendarsteller, Bestes adaptiertes Drehbuch) Macbeth - 3 Nominierungen (Bester Hauptdarsteller, Beste Kamera, Beste Ausstattung)

2 oscarnominierte Filme 2022 in der Flatrate bei Sky schauen

Die Sky-Ticket-Kundschaft kann zwei Oscar-Kandidaten schauen, die sich 2022 im Programm tummeln:

Dune - Trailer 2 (Deutsch) HD

Diese 4 oscarnominierten Filme könnt ihr kaufen und leihen

Manche Oscar-Filme sind zwar von zu Hause aus streambar, doch in keiner Flatrate zu haben, weshalb ihr zum jetzigen Zeitpunkt etwas Geld dafür hinlegen müsst:

Keine Zeit zu sterben - Trailer (Deutsch) HD

4 Oscar-Kurzfilme könnt ihr gratis bei YouTube schauen

Während viele Oscar-Kurzfilme hierzulande schwer zu bekommen sind, könnt ihr zumindest denen gut eure Aufmerksamkeit schenken, die frei bei der Video-Plattform YouTube zur Verfügung stehen.

10 oscarnominierte Filme 2022 gibt's nur im Kino zu sehen

Bei vielen Oscar-Kandidaten 2022 ist der Streaming- und DVD-Start noch fern. Folgende nominierte Filme laufen aktuell noch im Kino bzw. haben einen Kinostart in naher Zukunft:

Belfast - Trailer (Deutsch) HD

2022er Oscar-Kandidaten: 11 Filme ohne deutschen Start

Leider gibt es jedes Jahr auch eine Hand voll Oscar-Kandidaten, die noch keine konkrete deutsche Auswertung in Aussicht haben. Das sind diesmal drei Dokus, ein Spielfilm und sieben Kurzfilme.

Netflix & Co. – Die 22 größten kommenden Streaming-Filme 2022 im Podcast

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Das Schauen welcher oscarnominierten Filme 2022 steht bei euch ganz oben auf der Liste? Und welche habt ihr schon gesehen?