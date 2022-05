Heute im TV: Dieser MCU-Kracher bekommt eine der bizarrsten Fortsetzungen überhaupt

Mit Guardians of the Galaxy läuft heute Abend einer der besten Marvel-Filme im TV. Noch vor Teil 3 bekommen wir eine ganz besondere Fortsetzung von dem Sci-Fi-Spaß mit Chris Pratt und Co. geboten.

Mit Guardians of the Galaxy haben wir eine völlig neue Ecke des Marvel Cinematic Universe kennengelernt. Waren es zuvor meist Abenteuer, die sich überwiegend auf der Erde abspielen, entführte uns Regisseur James Gunn in die unendlichen Weiten des Weltraum, ehe Star-Lord und Co. im Zuge von Infinity War auf die Avengers trafen.

Der nächste Auftritt der Guardians steht bereits vor der Tür: In Thor 4: Love and Thunder wird der chaotische Trupp Marvels Donnergott einen Besuch abstattet. An diesem Punkt ist nicht Schluss. Neben dem großen Finale, Guardians of the Galaxy 3, erwartet uns noch dieses Jahr eine ungewöhnliche Fortsetzung.

Heute im TV: Guardians of the Galaxy läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Wiederholung folgt nächste Woche Sonntag um 18:00 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen.

Holiday Special: Die Guardians of the Galaxy kehren an Weihnachten 2022 auf Disney+ zurück

Bevor der dritte Teil im Sommer 2023 in den Kinos startet, kommen die Guardians dieses Jahr im Dezember auf Disney+ zusammen. Grund dafür ist das Guardians of the Galaxy Holiday Special, das vor zwei Jahren bei Disney Investor Day angekündigt wurde und nun endlich in greifbare Nähe rückt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Guardians of the Galaxy schauen:

Guardians of the Galaxy - Trailer (Deutsch) HD

Das Guardians of the Galaxy Holiday Special wurde von Gunn geschrieben und inszeniert. Die Dreharbeiten fanden parallel zur Produktion von Guardians of the Galaxy 3 statt. Wir dürfen uns auf ein Wiedersehen mit dem Kernteam der Reihe freuen:

Ein Holiday Special hat es im MCU noch nicht gegeben. Gunn betritt absolutes Neuland für das Franchise und wir sind sehr gespannt auf das Ergebnis. Nicht zuletzt hat ein anderes großes Franchise mit einem ähnlichen Projekt für eineinhalb äußerst faszinierende Stunden gesorgt. Die Rede ist natürlich vom Star Wars Holiday Special.

Jetzt im Heimkino: Der erfolgreichste Film des letzten Jahres *

Beim frechen Tonfall der Guardians of the Galaxy-Filme und Gunns bisherigem Schaffen wäre es durchaus denkbar, dass das Guardians of the Galaxy Holiday Special sogar Bezug auf seinen Star Wars-Kollegen nimmt. Spätestens im Dezember 2022 werden wir erfahren, was sich Gunn und Co. für die Feierlichkeiten ausgedacht haben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr euch vom Guardians of the Galaxy Holiday Special?