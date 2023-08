Heute im TV: Ein 3 Stunden langes Kriegsfilm-Meisterwerk mit gleich 3 Schauspiel-Gottheiten

Bei Arte läuft am Montagabend das Kriegsfilm-Drama Die durch die Hölle gehen. Anhand einer Freundesgruppe schildert Michael Cimino das Grauen des Kriegs in drei intensiven Stunden.

In den 70er-Jahren galt Michael Cimino als Regie-Wunderkind, bevor er Anfang der 80er mit Heaven's Gate ein komplettes Film-Studio in den Ruin trieb. Mit Filmen wie Die durch die Hölle gehen bewies er jedoch, dass ihm dieser Status zuvor berechtigt verliehen wurde. Das intensive Kriegsfilm-Drama mit Star-Besetzung und drei Stunden Länge läuft am Montagabend bei Arte.

Die durch die Hölle gehen entfesselt den Horror des Kriegs als tragisches Drama

Die Handlung von Ciminos Epos dreht sich um die Freunde Michael (Robert De Niro), Steven (John Savage) und Nick (Christopher Walken), die sich von ihrem Beruf als Stahlarbeiter kennen. Zusammen ziehen sie 1968 in den Vietnamkrieg, wo sie in Gefangenschaft des Feindes geraten. Nachdem sie flüchten und nach Hause zurückkehren können, müssen sie sich als traumatisierte Männer im gewöhnlichen Alltag zurechtfinden.

Die durch die Hölle gehen wirkt so, als habe Cimino drei Kurzfilme in einem gewaltigen Werk vereint. Zusammen mit Schauspiel-Gottheiten wie De Niro, Walken und Meryl Streep handelt sein Film erstmal eine Stunde lang von der Freundschaft zwischen den Hauptfiguren, bevor sie in die pure Hölle des Vietnamkriegs geschickt werden.

Ciminos Film erweist sich hierbei als deutlicher Anti-Kriegsfilm, der sich nach obligatorischen Action-Szenen auf das zertrümmerte Innenleben der Protagonisten konzentriert. Hierdurch entwickelt sich Die durch die Hölle gehen immer stärker zur schmerzhaften, schwer erträglichen Charakterstudie gebrochener Persönlichkeiten, die nur dann Frieden finden können, wenn sie aus dem Paradies zurück in die Hölle absteigen.

Wann läuft Die durch die Hölle gehen im TV?

Michael Ciminos Kriegsfilm-Meisterwerk wird von Arte am 21. August 2023 um 21:35 Uhr ohne Werbeunterbrechungen ausgestrahlt.

