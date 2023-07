Tarantinos liebster Kriegsfilm ist ein 113-minütiger Horror-Trip – und basiert auf einer wahren Geschichte

Der beste Kriegsfilm überhaupt ist laut Quentin Tarantino das Werk eines Meisterregisseurs von 1988. Seine wahre Geschichte ist verstörender als die meisten Horrorfilme.

Tarantinos Kriegsfilm Nr. 1 verstört mit einer brutalen Vergewaltigung

Quentin Tarantino hat eine Menge Lieblingsfilme aus diversen Quellen. Im Genre Kriegsfilm steht bei ihm aber nur ein Highlight auf der Eins: Sean Penn und Michael J. Fox stellen dort als Soldaten im Vietnamkrieg eine unglaubliche wahre Geschichte nach.

Sergeant Tony Meserve (Penn) verliert bei einem Vietcong-Angriff einen seiner engsten Kameraden. Von Zorn und Wahnsinn getrieben, entführt er mit seinem Zug eine junge vietnamesische Frau, um sie in einem Versteck tagelang zu vergewaltigen. Nur der Neuzugang Eriksson (Fox) versucht, ihn aufzuhalten.

De Palmas Kriegsfilm ist eine 113-minütige Tortur, während der Zuschauer:innen der Grausamkeit und Gewissenlosigkeit der Soldaten hilflos gegenüberstehen. Insbesondere Penns Leistung als vom Krieg geformter Unmensch ist absolut sehenswert.

Tarantino beschrieb den Film gegenüber der BBC als seinen "liebsten Kriegsfilm", an dem er sich sogar für das Drehbuch zu Reservoir Dogs orientiert habe. Die Dynamik zwischen dem verletzten Mr. Orange (Tim Roth) und dem älteren Mr. White (Harvey Keitel) sei der zwischen Meserve und seinem sterbenden Kameraden Brownie (Erik King) nachempfunden. Ganze Dialogzeilen, wie etwa "Schau mir in die Augen", habe er aus De Palmas Film übernommen, so Tarantino.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Verdammten des Krieges basiert auf einer wahren Geschichte, wie unter anderem der Guardian erklärt. 1966 kidnappten, vergewaltigten und töteten vier US-Soldaten eine Vietnamesin, um "die Moral der Truppe wiederherzustellen". Ein Bericht über den Zwischenfall im New Yorker löste drei Jahre später einen Sturm öffentlicher Entrüstung aus.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.