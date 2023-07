Heute im TV: Einer der verheerendsten Film-Flops aller Zeiten, der in nur 200 Minuten eine ganze Hollywood-Ära ausgelöscht hat

Heute läuft ein legendärer Western-Flop bei ServusTV. Der Film wurde ein so großes Desaster, dass das Studio in den Bankrott getrieben und das damalige Hollywood-System verändert wurde.

Es gibt Film-Flops und es gibt Heaven's Gate - Das Tor zum Himmel von Michael Cimino. Das Western-Epos von 1980 war nicht einfach nur ein kommerzieller Misserfolg, sondern ein derartiges Desaster, dass danach das damalige Hollywood-System verändert wurde. Am Dienstagabend könnt ihr einen der legendärsten Flops überhaupt bei ServusTV schauen.

Heaven's Gate trieb ein ganzes Studio in den Bankrott

Nach dem gefeierten und mit mehreren Oscars ausgezeichneten Kriegsfilm-Meisterwerk Die durch die Hölle gehen galt Michael Cimino als eines der größten Regie-Talente im Hollywood der 70er-Jahre. Für seinen nächsten Film Heaven's Gate über amerikanische Farmer zur Zeit des Johnson-County-Kriegs im ausgehenden 19. Jahrhundert bekam er vom Studio United Artists deshalb einen künstlerischen Freifahrtschein und ein hohes Budget zur Verfügung.

Der Dreh von Heaven's Gate wurde jedoch zur Katastrophe , bei der ein perfektionistisch getriebener Cimino das Budget am Ende in gigantische Höhen trieb. Nachdem er unter anderem unglaublich teure Sets bauen und kurzerhand wieder zerstören ließ und die Drehtage komplett überzog, gab er nach weiteren acht Monaten Schnitt-Arbeit eine über fünf Stunden lange Version ab. Die war natürlich noch viel zu lang und wurde schließlich als gut 200 Minuten lange Fassung uraufgeführt.

Die ersten Kritiken zu Heaven's Gate fielen damals extrem negativ aus und das Western-Epos spielte mit einem Budget von 44 Millionen Dollar nur desaströse 3,5 Millionen Dollar wieder ein. Dieses Flop-Ergebnis trieb United Artists sogar in den Bankrott, woraufhin das Studio an MGM verkauft wurde.

Durch Heaven's Gate-Flop wurde die New Hollywood-Ära begraben

Ende der 60er-Jahre formte sich im US-Filmgeschäft die New Hollywood-Bewegung. Regisseure wie Francis Ford Coppola, Peter Bogdanovich, William Friedkin und Martin Scorsese galten als markante Künstler, die ohne merkliche Einmischung der Studios ihre Visionen ausleben konnten.

Michael Cimino galt anfangs auch als New Hollywood-Wunderkind, doch Heaven's Gate verpasste der schon langsam schwächelnden Ära den endgültigen Sargnagel. Nach den katastrophalen Ereignissen rund um den Film nahmen große Studios ab den 80ern wieder deutlich mehr Einfluss auf Produktionen und kontrollierten die Prozesse weitaus strikter. Heaven's Gate hat also nicht nur ein Studio in den Bankrott getrieben, sondern eine ganze Hollywood-Ära begraben.

Am 11. Juli läuft der Film um 22:10 Uhr bei ServusTV.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.