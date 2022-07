Heute im TV: Ein katastrophaler Action-Flop, der in den letzten 35 Jahren immer besser wurde

Es gibt viele Kult-Filme, die von der Kritik zerrissen wurden. Um später zum absoluten Fan-Vergnügen zu avancieren. Ein perfektes Fantasy-Beispiel läuft heute im TV.

Es gibt viele Filme, die bei Kritik und Kino-Publikum kläglich scheitern, sich aber über die folgenden Jahrzehnte zu geliebten Kult-Krachern entwickeln. Mit Masters of the Universe läuft heute ein einzigartiges Beispiel im TV. Die Fantasy-Action mit Dolph Lundgren hat in den letzten 35 Jahren seit Erscheinen unglaublich an Charme gewonnen.

Im TV: Der Fantasy-Kracher Masters of the Universe wurde von der Kritik zerfetzt

Die erste (und bisher einzige) Realfilm-Adaption des He-Man-Franchise versetzt dessen Fantasy-Story in die USA der 80er-Gegenwart. Beim Kampf gegen seinen bösen Erzfeind Skeletor (Frank Langella) landet He-Man (Lundgren) unverhofft auf der Erde. Um seine Welt Eternia vor dem Untergang zu bewahren, sollen ihm die Teenager Julie (Courteney Cox) und Kevin (Robert Duncan McNeill) zur Rückkehr verhelfen. Doch Skeletor hat seinen Blick bereits auf unseren Planeten gerichtet.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Masters of the Universe an:

Masters of the Universe - Trailer (Englisch)

Die zeitgenössischen Kritiken waren mit Masters of the Universe alles andere als gnädig. "Kleine Kinder können bessere Plots erfinden", schrieb etwa die Washington Post . "Kolossal langweilig" nannte Variety den Fantasy-Kracher. Kritisiert wurde dabei insbesondere der vorhersehbare und von großen Genre-Vorbildern abgekupferte Plot (via Metacritic ).

Diese Urteile sind technisch gesehen nicht falsch. Masters of the Universe ist kein guter Fantasy-Film in der Art, in der Der Herr der Ringe: Die Gefährten oder Die Braut des Prinzen es sind. Die Story ist austauschbar und die Action oft lächerlich hölzern. Aber als Kult-Vergnügen ist der Film grandios.

35 Jahre später: Masters of the Universe ist absoluter Action-Kult für Fans

Wie viele andere zunächst geschmähte Werke hat sich Masters of the Universe vom Film zum Spektakel entwickelt. Die Kostüme sind grandios schrill und kitschig, die hölzernen Kämpfe zum Schreien komisch. Der 80er-Stil sorgt für haarsträubende Nostalgie. Und der gefeierte Bühnenschauspieler Langella reiht als knochiger Bösewicht einen grandiosen Auftritt an den nächsten.

© Scotia/Cannon Dolph Lundgren als He-Man

Es ist ein Film zum Spaß haben. Bei dem es keinen Unterschied macht, ob man mal für 5 Minuten nicht aufpasst. Ein Film, den man als Fanvergnügen feiern kann. Dolph Lundgren in Lendenschurz und Babyöl mag 1987 langweilig gewesen sein. Heute ist er der Brüller.

Wann läuft die Fantasy-Action Masters of the Universe im TV?

Masters of the Universe kommt am heutigen Samstag, den 9. Juli 2022, um 20.15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 11. Juli um 23.20 Uhr nachholen. Der Film hat ohne Werbung eine Laufzeit von 106 Minuten.

Fantasy-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Amazon, Netflix und Disney+

Wer neben Herr der Ringe und Harry Potter weitere außergewöhnliche Welten, Figuren und Geschichten entdecken will, bekommt hier 10 starke Streaming-Empfehlungen zu Fantasy-Filmen, die aktuell zum Programm von Netflix, Amazon und Disney+ gehören.

Egal ob Klassiker, Animationsfilm, Blockbuster oder Geheimtipp: Die Streaming-Dienste halten garantiert für jeden Fantasy-Fan etwas für den eigenen Geschmack bereit. Drachen, Verwandlungen, Sternenstaub, epische Reisen und Zauberei inklusive.

Was haltet ihr von Masters of the Universe?