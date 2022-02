Heute im TV: Ein richtig mieser und ein extrem unterhaltsamer Sci-Fi-Film mit Action-Garantie

Heute kommen ein richtig schlechter und ein richtig unterhaltsamer Sci-Fi-Actionfilm im TV bei RTL Zwei. Hier erfahrt ihr, welcher der Filme sich lohnt und warum.

Wenn nicht gerade der Mond auf die Erde fällt oder der Erdkern aufhört sich zu drehen, sind meistens Aliens am Weltuntergang schuld. So auch in einer Science-Fiction-Trilogie, von der 2010 niemand gedacht hätte, dass sie so lange überlegt. Heute kommen ein richtig guter und ein extrem unterhaltsamer Ableger der Skyline-Reihe im TV.

Skyline kommt heute 20:15 Uhr in einer um drei Minuten gekürzten Fassung bei RTL Zwei. Das Sequel Beyond Skyline folgt 22 Uhr. Aber welcher der beiden lohnt sich wirklich?

Schaut euch den Trailer für das Sci-Fi-Abenteuer Skyline an:

Skyline - Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in den beiden Sci-Fi-Actionfilmen Skyline und Beyond Skyline?

2010 begann die Skyline-Saga mit einer klassischen Alien-Invasion, die einen Twist hatte. Statt einfach riesige Laser auf berühmte Sehenswürdigkeiten zu schießen, verfolgen die Skyline-Invasoren nämlich einen anderen Plan.

In Teil 1 Skyline mit Scrubs-Star Donald Faison schweben plötzlich außerirdische Raumschiffe über Los Angeles und saugen die Menschen mit ihrer überlegenen Licht-Technologie vom Erdboden weg. Wir haben es also mit einer Art Krieg der Welten-Tripod-Update zu tun. Die Flucht vor den Aliens wird daraufhin jedenfalls schnell zum Überlebenskampf.

Und hier der Trailer für Beyond Skyline:

Beyond Skyline - Trailer (Deutsch) HD

Teil 2 Beyond Skyline spielt etwa zur selben Zeit wie der Vorgänger, diesmal sehen sich unter anderem Frank Grillo (The Purge Anarchy) und Iko Uwais (The Raid) mit der Alien-Macht konfrontiert.

Welcher der beiden Sci-Fi-Filme lohnt sich?

Unsere Empfehlung geht ganz klar an den zweiten Teil. Der erste Teil ist eine generische Invasionsgeschichte, die eigentlich nur dazu da ist, ein paar Spezialeffekte zu präsentieren. In Beyond Skyline weitet sich das Genre-Repertoire der Skyline-Reihe beträchtlich aus. Frank Grillo gibt einen charismatischen und schlagkräftigen Hauptdarsteller ab, der sich im Nahkampf mit Sci-Fi-Gerät und in emotionalen Szenen bewährt.

So richtig dreht der Film aber auf, sobald er Los Angeles verlässt. Dann stoßen die beiden The Raid-Kollegen Iko Uwais und Yayan Ruhian zum Geschehen und Beyond Skyline verwandelt sich in eine bemerkenswert unironische Martial-Arts-Alien-Prügelei mit handgemachten Kostümen, bodenständiger Action und einer Ladung Spaß, die für fünf Skylines reicht. Deswegen gilt: Schaut Beyond Skyline.

In diesem Artikel hab ich den Charme von Beyond Skyline näher beschrieben. In einem anderen Artikel erfahrt ihr darüber hinaus, warum sich der dritte Teil der Reihe, Skylines, auch lohnt.

