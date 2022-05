Heute im TV: Eine absolute Superhelden-Enttäuschung, die von Netflix gerettet wurde

Ein Marvel-Flop enttäuschte nicht nur Kritik und Publikum, sondern auch seinen Hauptdarsteller. Und bekam von Netflix dennoch eine Neuauflage. Heute läuft er im TV.

Marvel stand nicht immer für milliardenschweren Erfolg an den Kinokassen. Der Superhelden-Kracher Daredevil um den blinden Retter im schnieken Leder-Outfit fiel bei Kritik und Publikum durch. Hauptdarsteller Ben Affleck hasste ihn wie die Pest. Das hielt Netflix aber nicht davon ab, die Figur mit der ungewöhnlichen Marvel's Daredevil-Serie neu aufzulegen. Heute läuft er im TV.

Im TV: Netflix machte den Marvel-Flop Daredevil zu einer einzigartigen Serie

Dabei klingt die Story des Marvel-Pioniers richtig spannend. Der durch einen Unfall blinde Kampfsport-Superheld Matt Murdock/Daredevil kommt einem Profikiller (Colin Farrell) bei einem Attentat in die Quere. Der und sein Chef Kingpin (Michael Clarke Duncan) sind ihm fortan auf den Fersen. Und auch Elektra (Jennifer Garner) macht als Tochter des Anschlags-Opfers den Helden für den Tod ihres Vaters verantwortlich.

Schaut euch hier den Trailer zu Daredevil an:

Daredevil - Trailer (Deutsch) HD

Bei Kinostart warfen viele Kritiker dem Film fehlende Neuerungen vor (via Rotten Tomatoes ). Die New York Times nannte ihn "billig und überflüssig". Er floppte an den Kassen (via Boxofficemojo). Das alles ist aber nichts gegen Ben Afflecks Enttäuschung.

Dem Playboy sagte er dazu:

Der einzige Film, den ich wirklich bereue, ist Daredevil. Es bringt mich um. Ich liebe diese Geschichte, diese Figur, und die Tatsache, dass sie so vermurkst wurde, lässt mich nicht los. Vielleicht war das ein Teil der Motivation, Batman zu spielen.

Das Kapitel Daredevil wirkte damit begraben. Doch Netflix nahm sich zwölf Jahre später des gefallenen Marvel-Helden an. In seiner eigenen Serie bastelte der Streamer eine innovative und ungewöhnliche harte Story um seine Hauptfigur (Charlie Cox). Die Serie wurde zwar drei Jahre später eingestellt, rehabilitierte aber ihren prestigeträchtigen Helden. Er soll auf Disney+ bald einen neuen Auftritt feiern.

Wann läuft der Marvel-Blockbuster Daredevil im TV?

Daredevil kommt heute um 20.15 Uhr auf Kabel 1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 0.30 Uhr nachholen. Er hat ohne Werbung eine Laufzeit von 103 Minuten.

