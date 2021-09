Heute im TV: Eine der besten Action-Reihen überhaupt, die endlich fortgesetzt werden muss

Wer nach rastlosen Actionsequenzen sucht, der wird im Kino der letzten 20 Jahre vor allem an einer Adresse fündig: der Jason Bourne-Reihe. Auf Teil 6 warten wir jedoch vergeblich.

Die Bourne-Reihe hat das Actionkino der letzten 20 Jahre so stark geprägt wie nur wenige andere Filme. Basierend auf der von Robert Ludlum geschaffenen Romanfigur sind inzwischen fünf Kinofilme und eine Spin-off-Serie entstanden. Zuletzt wurde es jedoch erschreckend ruhig um die Reihe. Hoffentlich ist das noch nicht das Ende gewesen.

Nachdem die ersten drei Bourne-Filme sich zahlenmäßig an den Kinokassen übertreffen konnten, geriet die Reihe 2012 erstmals ins Wanken. Ausgerechnet der Versuch, das bisher nur von Matt Damon angeführte Franchise um einen zweiten Hauptdarsteller, Jeremy Renner als Aaron Cross, zu erweitern, war für den ersten Rückschlag verantwortlich.

Die Jason Bourne-Reihe mit Matt Damon gerät ins Wanken

Renners Spin-off war weder qualitativ noch finanziell eine Katastrophe, allerdings auch kein überzeugendes Argument, das in der Bourne-Reihe ein Cinematic Universe schlummert. Daraufhin kehrten Regisseur Paul Greengrass, der Teil 2 und 3 inszenierte, und Damon 2016 zurück, um die Reihe mit Jason Bourne wieder auf Kurs zu bringen.

Obwohl Jason Bourne nie als großer Erfolg gewertet wurde, ist es rückblickend erstaunlich, wie robust der Film am Box Office abgeschnitten hat. Die verspätete Fortsetzung konnte weltweit 415 Millionen US-Dollar einspielen und liegt damit nur rund 30 Millionen US-Dollar hinter Das Bourne Ultimatum, dem erfolgreichsten Teil der Reihe.

Gekonnt griffen Greengrass und Damon sämtliche Elemente auf, die Bourne seinerzeit so aufregend gemacht haben. Gleichzeitig fühlte sich Jason Bourne zu keiner Sekunde so an, als wäre er in den 2000ern hängengeblieben. Besonders die Integration der Überwachungs- und Informationstechnologie ließ den Film mit dem Zeitgeist schwimmen.

Die größte Jason Bourne-Chance bleibt bis heute ungenutzt

Jason Bourne ist ein Film, der als Start einer neuen Trilogie denkbar gewesen wäre. Nicht zuletzt positionierte er mit Alicia Vikanders Agentin Heather Lee eine spannende Figur zwischen den Fronten: Auf der einen Seite Jason Bourne, der allein kämpft, auf der anderen Seite die CIA als Institution mit unerschöpflichen Ressourcen.

Alle Bourne-Filme und -Serien im Überblick:

Fünf Jahre nach dem Kinostart von Jason Bourne scheint sich das Franchise jedoch erneut in eine Sackgasse manövriert zu haben. Anstelle sich auf die Hauptreihe zu konzentrieren, wurde ein weiteres Spin-off in Stellung gebracht – dieses Mal in Form der Serie Treadstone, die von Heroes-Schöpfer Tim Kring kreiert wurde. Ein Erfolg war sie allerdings nicht.



Treadstone startete 2019 und wurde nach einer Staffel wieder abgesetzt, ohne einen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen. Zwei Mal hat das Bourne-Franchise versucht, sich mit Spin-offs neu zu erfinden. Auf die Fortsetzung von Jason Bourne, dem besten Bourne-Eintrag der letzten Dekade, warten wir vergeblich. Hoffentlich kommt sie noch.

