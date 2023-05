Heute im TV: Eine der besten Horror-Komödien aller Zeiten, die eine furchtbare Fortsetzung erhalten hat

Heute Abend läuft die perfekte Mischung aus Horror und Komödie im TV. Selbst nach über einer Dekade hat der Film nichts von seinem Witz verloren.

Zwei große Horrorkomödien haben die 2000er Jahre bestimmt. Während in der ersten Hälfte Shaun of the Dead mit pointierten Blutspritzern begeisterte, avancierte Zombieland Ende der Dekade zum absoluten Publikumsliebling. Heute Abend könnt ihr euch die extrem kurzweiligen wie charmanten 88 Minuten im Fernsehen anschauen.

Im Mittelpunkt der Geschichte von Zombieland befinden sich vier ungleiche Figuren, die in der Zombie-Apokalypse zusammenfinden und gemeinsam um ihr Überleben kämpfen. Namentlich handelt es sich um Columbus (Jesse Eisenberg), Wichita (Emma Stone), Little Rock (Abigail Breslin) und Tallahassee (Woody Harrelson).

Heute im TV: Zombieland läuft heute Abend um 22:50 Uhr auf NITRO. Eine Wiederholung gibt es nicht. Alternativ könnt ihr den Film aktuell bei Netflix im Abo streamen.

Zombieland ist eine perfekte Horrorkomödie und hat eine bessere Fortsetzung verdient

Die Geschichte von Zombieland wird mit sehr viel Witz erzählt, wartet aber auch mit einigen schaurigen Bildern auf. Etwa direkt zu Beginn, wenn wir den Ausbruch der Zombie-Apokalypse in mehreren blutigen Zeitlupenaufnahmen erleben. Was Zombieland so gut macht, ist die perfekte Mischung aus Horror und (schwarzem) Humor.

Hier könnt ihr den Trailer zu Zombieland schauen:

Zombieland - Trailer (Deutsch)

Das Herz von Zombieland ist aber der Cast: Eisenberg, Stone, Breslin und Harrelson besitzen eine Dynamik, der man sich nicht entziehen kann, und geben dem Film einen unerwartet emotionalen Dreh. Kein Wunder, dass viele Fans wissen wollten, wie die Geschichte weitergeht. Die Fortsetzung entpuppte sich jedoch als Enttäuschung.

Zehn Jahre lang haben wir auf Zombieland 2: Doppelt hält besser gewartet. Dass 2019 der gesamte Hauptcast nochmal zusammenkam, gleicht einem Wunder. Nicht zuletzt sind Eisenberg und Stone in der Zwischenzeit zu gefragten Stars geworden und Harrelson ist sowieso immer reichlich mit Filmprojekten eingedeckt.

Umso ärgerlicher ist es, dass sich Zombieland 2: Doppelt hält besser wie ein müder Nachschlag anfühlt, auf den niemand so richtig Lust hatte. Anstelle einer starken Reunion haben wir einen Film bekommen, der komplett vergessen hat, warum das Original so cool war. Zombieland ist dafür immer noch ein Volltreffer.

