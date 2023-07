Heute im TV: Eine Dwayne Johnson-Katastrophe, die nach 27 Jahren eine absolute Kultreihe an die Wand gefahren hat

Heute läuft ein gescheiterter Action-Film mit Dwayne Johnson im TV, den er selbst nicht leiden kann. Dabei war die Vorlage absoluter TV-Kult.

Auch wenn viele Dwayne Johnson-Filme von der Kritik zerfetzt werden, würde der Action-Star selbst nie ein eigenes Projekt schlechtreden. Mit wenigen Ausnahmen. Heute läuft im TV ein Film, den selbst The Rock nicht gutheißen kann. Es handelt sich um den katastrophalen Baywatch, der die gleichnamige 80er-Kultreihe wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Stattdessen wünschen sich viele Fans, sie könnten die Erfahrung vergessen.

Im TV: Dwayne Johnson hält Baywatch für gescheitert

Wer den TV-Kult Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu kennt, wird sich auch in der Filmadaption schnell zurechtfinden. Mitch Buchannon (Johnson) ist der Elite-Rettungsschwimmer der Emerald Bay im US-Bundesstaat Florida. Während er sich noch mit dem arroganten Neuzugang Matt Brody (Zac Efron) herumschlägt, kommt er einer groß angelegten Verschwörung auf die Spur.

Baywatch fiel bei der Kritik fast vollständig durch (via Metacritic ). Moniert wurde die dünne Figurenzeichnung, der ziellose Plot und die sexistische Darstellung von Frauenkörpern. Am Ende gewann der Film den Anti-Oscar der Goldenen Himbeere. Und Dwayne Johnson nahm den Preis überraschenderweise gerne an.

In seiner Ansprache verglich er den Film gut gelaunt mit einem "Sandwich aus Scheiße" und erklärte: "Hinter Baywatch standen die besten Absichten, aber es hat einfach nicht funktioniert". Das Baywatch-Revival ist mit der Qualität des Films im Sande versickert.

Wann läuft Baywatch im TV?

Baywatch läuft am heutigen Montag, den 24. Juli 2023, um 20.15 Uhr auf Sat.1. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 29. Juli um 22.05 Uhr nachholen. Neben Johnson und Efron ist unter anderem Alexandra Daddario (The White Lotus) vor der Kamera zu sehen.

