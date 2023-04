Heute im TV: Einer der besten deutschen Filme der letzten 5 Jahre, der euch alle Nerven rauben wird

Heute läuft ein Highlight des jüngsten deutschen Kinos im TV, in dem ein kleines Mädchen seine Umgebung in den Wahnsinn treibt. Das Resultat ist schockierend und schön zugleich.

Heute im TV: Systemsprenger verstört mit 125 Minuten Wut und Verzweiflung

Systemsprenger ist nicht nur ein grandioser Film, sondern auch eine deutsche Sensation. Das Drama um Helena Zengel als schwererziehbarem Kind wurde von der Kritik gefeiert und gewann acht deutsche Filmpreise. Der Film ist einHeute läuft er im TV.

Die neunjährige Benni (Zengel) ist nicht in der Lage, auf die Bedürfnisse ihrer Umwelt mit Respekt zu reagieren. Enttäuschungen gipfeln ohne Ausnahme in zerstörerischen Wutanfällen, in denen das Mädchen sich und andere verletzen kann.

Nicht nur ihre leibliche Mutter, auch das deutsche Sozialsystem ist von ihr überfordert und reicht sie von einer Ersatzfamilie zur nächsten weiter. Erst der Anti-Aggressionstrainer Micha (Albrecht Schuch) schafft es, eine freundschaftliche Verbindung zu Benni aufzubauen, die aber in jedem Moment durch Probleme zu entgleisen droht.

Insbesondere die Leistung Zengels stieß bei Kritiker:innen auf Begeisterung, wie etwa ein Bericht auf Spiegel Online zeigt. Ganz offenbar hat der Film aber auch international Fans gefunden. Systemsprenger soll ein US-Remake bekommen.

Im TV verpasst? Systemsprenger bei Amazon kaufen oder leihen *

Wann läuft Systemsprenger im TV?

Systemsprenger soll in der Nacht von Montag, den 24. April 2023, auf Dienstag um 0.00 Uhr im ZDF laufen. Neben Zengel und Schuch sind unter anderem Lisa Hagmeister (Meine Schwestern) und Tedros Teclebrhan (LOL) vor der Kamera zu sehen.

