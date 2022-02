Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre kriegt US-Remake und der erste Star ist perfekt dafür

Systemsprenger ist einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Nun kommt das US-Remake mit Hollywood-Star Channing Tatum in einer der Hauptrollen.

Wir hier bei Moviepilot werden nicht müde, euch Systemsprenger zu empfehlen, einen der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Auch international schlug der Film Wellen. Hauptdarstellerin Helena Zengel spielte nach dem Berlinale-Erfolg in Neues aus der Welt an der Seite von Tom Hanks. Regisseurin Nora Fingerscheidt drehte wiederum mit Sandra Bullock.

Nun gibt es konkrete Pläne für ein Hollywood-Remake von Systemsprenger. Der erste Star dafür steht schon fest und die Wahl ist ziemlich perfekt.

Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre: Channing Tatum im US-Remake

Kein Geringerer als Channing Tatum wird das Systemsprenger-Remake produzieren und eine der Hauptrollen spielen. Das berichtet Deadline . Für den Star aus Magic Mike und 21 Jump Street kommt die Nachricht unmittelbar nach einem erfolgreichen Comeback an den Kinokassen.

Channing Tatum hat nämlich fast fünf Jahre keine größere Rolle in einem Hollywood-Film gespielt. Diese bewusste Pause endete am Wochenende mit seinem Regie-Debüt Dog, das einen guten Start in den USA hinlegte.

Welche Rolle Channing Tatum in dem Systemsprenger-Remake spielen wird, ist noch nicht bekannt. Naheliegend dürfte aber die Figur des Anti-Gewalt-Trainers sein, der im Original ein Vertrauensverhältnis zur unzähmbaren Benni (Helena Zengel) aufbaut.

Channing Tatum ist die perfekte Besetzung für das Systemsprenger-Remake

© Euro Video © LEONINE

Falls ihr euch schon immer gedacht habt, dass Albrecht Schuch der deutsche Channing Tatum ist, hat eure Stunde jetzt geschlagen. Ob die Welt ein Remake von Systemsprenger braucht, sei mal dahingestellt. Wenn man aber die Hollywoodisierung eines ziemlich kantigen deutschen Sozialdramas vorantreibt, dann gibt es wesentlich schlechtere Besetzungen für die Micha-Figur als Channing Tatum.

Im Gegenteil, Tatum hat in 21 Jump Street hinreichend seine Buddy Movie-Fähigkeiten bewiesen. Egal ob mit Jonah Hill, Hund oder (mutmaßlich) einem unkontrollierbaren kleinen Energiebündel: Tatum bietet genau die richtige Mischung aus Sensibilität und physischer Präsenz für ein ungleiches Leinwand-Duo, wie es auch im Zentrum von Systemsprenger steht.

Hier ist der Trailer für Dog mit Channing Tatum:

Dog - Trailer (Deutsch) HD

Wann das Systemsprenger-Remake in den Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Es soll aber in den USA spielen.

Channing Tatum wird in Deutschland im April die Kinos erobern. Erst kommt Dog am 7. April 2022 ins Kino, dann folgt The Lost City am 21. April, in dem er an der Seite von Sandra Bullock spielt. Falls ihr derweil Systemsprenger nachholen wollt, könnt ihr das aktuell kostenlos in der ZDF Mediathek tun.

