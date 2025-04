Heute im TV: Einer der besten Fantasy-Filme aller Zeiten, der Millionen Kinder mit einem unfassbar verstörenden Monster schockte

Heute läuft der beste Teil der vielleicht besten Fantasy-Reihe im Fernsehen. Insgesamt gibt es 8 Filme, aber in diesem Teil änderte sich mit einer Szene alles.

Seit zwei Wochen läuft bei Sat.1 der jährliche, herbstliche Harry Potter-Marathon. Heute, am Samstag, sind wir bei Harry Potter 3 angelangt. Der Gefangene von Askaban gilt gemeinhin als bester und wichtigster Teil der magischen Fantasy-Reihe. Wir erklären weiter unten, warum.

Darum geht es im Fantasy-Film Harry Potter und der Gefangene von Askaban

Zauberschüler Harry (Daniel Radcliffe) kommt ins inzwischen dritten Hogwarts-Jahr, das unter düsteren Vorzeichen beginnt: Der Mörder Sirius Black (Gary Oldman) ist aus dem Gefängnis Askaban geflohen und hat es scheinbar auf Harry abgesehen. Die Schule wird deshalb von den Wächtern des Gefängnisses "beschützt", den Dementoren.

Unfassbar gut und unfassbar gruselig: Harry Potter 3 leitete einen neuen Abschnitt in der Reihe ein

Harry Potter wurde zusammen mit seinen Fans erwachsen. Monster und Grusel gab es auch vor Teil 3 schon in der Reihe. Harry Potter 3 bildete jedoch in vielerlei Hinsicht einen Einschnitt im Franchise. Mit Alfonso Cuarón übernahm nach Chris Columbus ein neuer Regisseur – mit gewaltigen Auswirkungen auf die Gestaltung der Reihe.

Inszenierung und Atmosphäre änderten sich und das lässt sich am besten am Beispiel der Dementoren ablesen. In Teil 2 mussten sich die jungen Zuschauenden noch mit Spinnen und Riesenschlangen auseinandersetzen, die ein Kinderverstand recht leicht verarbeiten kann.

Und dann kam die Zug-Szene: In Teil 3 entern gesichtslose, schwebende Schattenwesen den Hogwarts-Express, die Harry, Ron und Hermine die Seele aussagen wollen, sodass sie in alle Ewigkeit als leere Hülle dahinvegetieren. Ein gewaltiger Grusel-Sprung. Harry Potter 3 bot plötzlich handfesten Horror. Ein neuer, düsterer Ton war gesetzt, den die Reihe bis zu ihrem Ende beibehielt.

Wann und wo läuft Harry Potter 3 im TV?

Sat.1 zeigt Harry Potter 3 am Samstag, den 19. April 2025 um 20.15 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montag, den 21. April um 14.55 Uhr. Wenn ihr die beiden Termine verpassen solltet, könnt ihr den Fantasy-Kracher aktuell bequem bei Netflix streamen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2023 bei Moviepilot veröffentlicht