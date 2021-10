Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 10 Jahre mit der letzten Rolle einer absoluten Schauspiel-Legende

Der beste Film des Wochenendes wird heute Abend bei Arte ausgestrahlt. Es handelt sich um den meisterhaften Der seidene Faden von Paul Thomas Anderson mit Daniel Day-Lewis und Vicky Krieps.

Paul Thomas Anderson hat uns im Lauf seiner Karriere einige Meisterwerke geschenkt. Angefangen bei Boogie Nights über Magnolia bis hin zu There Will Be Blood: Im Schaffen des US-amerikanischen Regisseurs findet sich ein starker Film nach dem anderen. Auch sein jüngstes Werk, Der seidene Faden, braucht sich nicht zu verstecken.

Für uns war die verdorbene Liebesgeschichte, die ins London der 1950er Jahre entführt, sogar einer der besten Filme der vergangenen Dekade. Mit unvergleichlicher Präzision nähert sich Paul Thomas Anderson seinen Figuren und schafft die perfekte Bühne für Daniel Day-Lewis Abschiedsvorstellung als Schauspieler.

Heute im TV: Der seidene Faden läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte. Direkt im Anschluss folgt eine Doku über das Schaffen von Day-Lewis. Die Wiederholung von Der seidene Faden wird am Dienstag um 13:50 Uhr ausgestrahlt.



Daniel Day-Lewis große Abschiedsvorstellung auf Arte

Der seidene Faden erzählt von gefragten Schneider Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis). Seine Arbeit wird weit über die Grenzen von London hinaus geschätzt. Zusammen mit seiner Schwester Cyril (Lesley Manville) führt er ein strenges Regiment. Das House of Woodcock hat sich einen tadellosen Ruf über die Jahre erarbeitet.

Hier könnt ihr den Trailer zu Der seidene Faden schauen:

Der seidene Faden - Trailer (Deutsch) HD

Woodcock ist ein Perfektionist und ruht nicht, bis er mit vollständig zufrieden ist. Doch dann tritt eine Person in sein Leben, die völlig anders ist: Alma (Vicky Krieps). Entgegen aller Wahrscheinlichkeit wird die eigenwillige Frau zu Woodcocks Muse und Geliebten. Die Beziehung zwischen den beiden muss sich jedoch einigen Tests unterziehen.

Der bedrohliche Schatten von Der seidene Faden auf Arte

Atemberaubend sind die Kostüme, die wir in Der seidene Faden zu Gesicht bekommen. Es ist allerdings nicht nur die Schönheit und der Blick fürs Detail, mit dem sich der Film ins Gedächtnis brennt. Vielmehr liegt ein bedrohlicher Schatten über den Ereignissen, der ein mulmiges Gefühl im Magen hinterlässt. Das hier ist nicht nur ein Liebesdrama, sondern ein aufwühlendes Machtspiel voller Ungewissheit.

Paul Thomas Anderson lotet sorgfältig die Beziehung zwischen Reynolds und Alma aus. Wo sich die beiden Figuren eben noch verstanden haben, folgen in der nächsten Szenen abstoßende bis verachtende Reaktionen. Der seidene Faden ist ein Film voller Ambivalenzen, der mit jeder vergehenden Minute weitere Abgründe hinter der äußerlich makellosen Fassade zum Vorschein bringt.

Daniel Day-Lewis hätte nach keinem besseren Film fragen können, um seine Schauspielkarriere mit einer herausragenden Darbietung zu beenden. Ohne Vicky Krieps wäre Der seidene Faden aber nur halb so interessant. Die Sogkraft des Films entsteht aus dem einnehmenden Zusammenspiel der beiden. Und Paul Thomas Anderson fängt jede noch so feine Nuance aufmerksam mit seiner Kamera ein.

