Heute im TV: Einer der besten Filme der letzten 20 Jahre – unglaublich düster, mega unterhaltsam, einfach nur Kult

Martin McDonaghs Langfilmdebüt ist eine tiefschwarze Komödie und es sollte nicht die letzte sein. Aus gutem Grund hat der Gangsterfilm mit Colin Farrell Kultstatus und überzeugt mit 126 F-Wörtern und jeder Menge britischem Humor.

Bei der letzten Oscar-Verleihung 2023 gehörte The Banshees of Inisherin mit neun Nominierungen zum großen Favoritenkreis. Highlight des Filmes, der vom irischen Regisseur Martin McDonagh inszeniert und geschrieben wurde, ist die Dynamik zwischen Colin Farrell und Brendan Gleeson. Bereits 2008 brachte das Dreiergespann mit Brügge sehen... und sterben? eine Schwarze Komödie auf die Leinwand. Heute läuft der Film über zwei Auftragskiller im TV.

Zwei Auftragskiller in Belgien: Darum geht's in Brügge sehen... und sterben?

Nachdem die beiden Auftragskiller Ken (Brendan Gleeson) und Ray (Colin Farrell) ihren Job in London kolossal verpatzt haben, werden sie von ihrem Vorgesetzten Harry (Ralph Fiennes) nach Brügge geschickt. Dort sollen sie erstmal die Füße stillhalten und auf weitere Instruktionen warten, doch das ist leichter gesagt als getan. Denn die beiden tun sich schwer, im belgischen Kaff die Touristen zu mimen.

Tobis Brügge sehen... und sterben?

Colin Farrell erhielt 2009 einen Golden Globe als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als depressiver Ray. Brügge sehen... und sterben? überzeugt mit jeder Menge schwarzem Humor gepaart mit Wutausbrüchen und unzähligen Schimpfwörtern. Auf Rotten Tomatoes erhielt der Film einen Kritikerscore von 85 Prozent.

Mit witzigen Dialogen und geschickten Darbietungen ist „Brügge sehen... und sterben?“ eine effektive Mischung aus dunklen Comedy- und Krimi-Elementen.

Martin McDonagh verliebt und gelangweilt in Brügge

Ray und Ken sind geschwätzige Auftragskiller, die ihrer Arbeit ohne viele Emotionen nachgehen, ganz im Sinne von Vince und Jules in Pulp Fiction. Die Komik der beiden Iren liegt auch in dem gegensätzlichen Blick auf die Stadt, in der sie sich befinden. Während der eine die touristischen Ausflüge genießt, kann der andere so gar nichts mit der Kultur anfangen.

Diesen Gegensatz hat Martin McDonagh selbst erlebt, wie er in einem Interview gegenüber GQ erzählte. Ein Wochenende war er in der belgischen Stadt und konnte sich zunächst nicht sattsehen. Er genoss es die Architektur und Museen zu bestaunen, doch dank der beschaulichen Größe waren die Hotspots irgendwann abgegrast und der Regisseur begann sich zu langweilen, da kam ihm die Idee für den Film.

Wann läuft Brügge sehen... und sterben? im TV?

Am heutigen Montagabend (15. Januar) läuft Brügge sehen... und sterben? um 21:55 Uhr auf Arte. Drei Wochen später läuft eine Wiederholung am Montag, dem 05. Februar um 01:50 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm kann die Komödie unter anderem auf Netflix und Amazon Prime gestreamt werden.

