Heute im TV: Einer der besten Horror-Filme aller Zeiten, bei dem bis heute nicht klar ist, ob Steven Spielberg heimlich Regie geführt hat

Heute kommt einer der besten Horror-Filme aller Zeiten im Fernsehen, der vielfach kopiert wurde. Aber wer hat wirklich Regie geführt?

Eine Familie wird von übernatürlichen Wesen terrorisiert, unter anderem durch einen Fernseher. Das ist die Story von Poltergeist. Heute kommt der Grusel-Klassiker von 1982 im TV. Egal ob ihr Horror-Fans seid oder ein Faible für 80er-Jahre-Kino habt: Einschalten lohnt sich. Die Entstehungsgeschichte ist dabei fast so rätselhaft wie der Boden unter den Füßen der Familie Freeling.

Schlüssel zum effektiven Grusel ist die Vorstadt-Familie, die einem sofort ans Herz wächst. Sie erinnert nicht von ungefähr an Steven Spielberg-Produktionen wie Unheimliche Begegnung der dritten Art, E.T. - Der Außerirdische oder Die Goonies.

Das große Poltergeist-Rätsel hat mit Geistern nichts zu tun

Spielberg entwickelte sich Ende der 1970er zu einer Marke, die Qualität und ein bestimmtes Blockbuster-Feeling versprach. Deswegen wurde sein Name groß und breit in der Werbung genannt, wenn er "nur" als Produzent und Co-Autor beteiligt war. Bei Poltergeist geschah das ebenfalls.

Paramount Poltergeist

Der offizielle Regisseur war eine Horror-Größe: Der 2017 verstorbene Tobe Hooper drehte mit Blutgericht in Texas einen der Klassiker des Genres. Deswegen ist die Spekulation darüber, welcher Meister denn jetzt dieses Meisterwerk gedreht hat, eine solche Kontroverse. Spekuliert wird darüber bereits seit 1982. Damals war Spielberg vertraglich an die Fertigstellung von E.T. gebunden, aber deutete an, dass er Hooper bei Poltergeist unter die Arme gegriffen habe.

Wer hat bei Poltergeist Regie geführt?

Eine eindeutige Antwort gibt es nicht, sondern eine Reihe von widersprüchlichen Aussagen, zum Beispiel:

Produzent Frank Marshall erklärte gegenüber der L.A. Times, Spielberg habe alle Storyboards entworfen und sei "die kreative Kraft des Films". Demnach war er fast jeden Tag am Set. Laut Hooper habe er selbst die Hälfte der Storyboards entwickelt .

Demnach war er fast jeden Tag am Set. . Schauspielerin Zelda Rubinstein, die das Medium spielte, erklärte, Hooper habe die Einstellungen vorbereitet und Spielberg die Feinarbeit übernommen. ( Bloody Disgusting )

( ) Kameraassistent John Leonetti sagte 2017 offen, Spielberg habe Regie geführt. (via Slash Film )



) Hooper sagte im selben Jahr gegenüber Moviefone : "Ich möchte nicht darüber sprechen, außer dass ich den Film inszeniert habe , während [Spielberg] das Drehbuch geschrieben und produziert hat."

: Filmmutter JoBeth Williams erklärte gegenüber Vanity Fair 2022 : "Tobe hat Anweisungen gegeben, manchmal hat Steven etwas hinzugefügt oder andere Anweisungen gegeben, aber ich denke, es ist fair zu sagen, dass es eine Art Kombination aus beiden war. "

2022 Darsteller James Karen verteidigte 2012 Hooper : "Tobe hatte es schwer bei diesem Film. Es ist schwierig, wenn ein Produzent jeden Tag am Set ist, und darüber wurde immer viel geredet. Ich habe Tobe als meinen Regisseur betrachtet."

Eine eindeutige Antwort von Steven Spielberg sollten wir nicht erwarten. Die Credits bei einem Film sind ein sensibles Thema. Sie werden ausgehandelt, vertraglich festgehalten und Gewerkschaften wie die Directors Guild of America können Verfahren einleiten, wenn die Credits ihrer Mitglieder nicht geschützt werden.

Und der Regie-Credit gehört Tobe Hooper. Deswegen musste Spielberg bereits 1982 einen offenen Brief im Hollywood Reporter veröffentlichen, in dem er Aussagen zurücknahm, die Hoopers Regie-Arbeit infrage gestellt hatten

An der Qualität des Films ändert die Antwort auf die Frage, wer Regie geführt hat, sowieso nichts.

Darum lohnt sich Poltergeist, der heute im TV läuft

Poltergeist gehört zu den Spitzen des Haunted House-Genres. Zunächst wird der Geister-Horror durch den Einsatz des Massenmediums Fernsehen und der Küchentechnik modernisiert, sodass sich fast jede:r in die Situation hinein versetzen kann.

Irgendwann kippt der Grusel in einen archaischen, zeitlosen Horror, den man in diesem unscheinbaren Setting nicht vermuten würde. Poltergeist funktioniert wie ein Zaubertrick, bei dem statt eines weißen Kaninchens das Tor zu einer fremden Welt, ein von Leichen gesäumtes Schlammbad und vieles mehr aus einem vergleichsweise kleinen Hut gezaubert wird.

So kannst du Poltergeist schauen

Poltergeist wird am heutigen Sonntag, den 13. August, ab 22:00 Uhr bei Tele 5 ausgestrahlt. Der Film läuft ungeschnitten. Derzeit ist der Horror-Klassiker nicht Teil einer Streaming-Flat. Ihr könnt ihn zum Beispiel bei Amazon* kaufen und leihen.

