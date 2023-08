Heute im TV: Einer der besten Horror-Filme aller Zeiten, dessen sechste (!) Fortsetzung bald kommt

Heute Abend könnt ihr einen der besten Horrorfilme überhaupt im Fernsehen schauen. Gezeigt wird der Auftakt einer ikonischen Reihe, die nach langer Pause gerade ein Revival im Kino erlebt.

Mit Scream – Schrei! hat Regisseur Wes Craven einen Meilenstein des Horrorfilms geschaffen. Der 1996 veröffentlichte Slasher punktet nicht nur mit brutalen Kills und einem ikonischen Bösewicht. Wenn der fiese Ghostface sein Unwesen treibt, tut er das im vollen Bewusstsein für sämtliche Tropen des Horror-Genres.

Bereits im Zuge von Freddy's New Nightmare, dem siebten Teil von Nightmare on Elm Street Reihe, hat Craven einen solchen Metaansatz ausprobiert. Mit Scream ist ihm der durchschlagende Erfolg gelungen. Auf einmal wollte jedes Studio in Hollywood einen coolen Meta-Horrorfilm haben und Scream wurde zur Reihe ausgebaut.

Legendäre Horror-Reihe: Scream wurde schon zweimal wiederbelebt und jetzt kommt sogar Teil 7

Mit Scream 2 (1996) und Scream 3 (2000) wurden zügig zwei Fortsetzungen gedreht. Danach folgte die erste große Pause, ehe sich Craven erneut mit Scream-Autor Kevin Williamson zusammenschloss. Scream 4 (2011) konnte die Reihe allerdings nicht wiederbeleben. Das Horrorkino hatte sich in eine andere Richtung entwickelt.

Hier könnt ihr den Trailer zum neuesten Scream-Film schauen:

Scream 6 - Trailer (Deutsch) HD

In den vergangenen Jahren hat die Scream-Reihe dennoch ein Revival im Kino erlebt. Entgegen der enttäuschenden Zahlen des Vorgängers konnte Scream 5 (2022) neues Interesse für den Ghostface-Mythos entfachen. Scream 6 (2023) war daher schnell beschlossene Sache und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht in Sicht.

Erst diese Woche wurde die Arbeit an Scream 7 mit dem Engagement eines Regisseurs bestätigt: Christopher Landon wird den nächsten Teil der Reihe in Szene setzen. Mit frechen Horrorfilmen kennt er sich bestens aus: Er steht als kreativer Kopf hinter der bisher zweiteiligen Happy Deathday-Reihe und hat zudem Freaky gedreht.

Horror-Meilenstein: Wann läuft Scream im TV?

Bevor die Scream-Reihe im Kino weitergeht, könnt ihr euch heute Abend, am 5. August 2023, das Original im Fernsehen anschauen. Scream läuft um 22:15 Uhr auf ServusTV. Die Wiederholung folgt nachts um 02:00 Uhr. Gezeigt wird die Kinofassung, die ursprünglich ab FSK 18 freigegeben war und später indiziert wurde. Erst 2011 fand eine Neuprüfung statt, sodass der Film inzwischen ab 16 Jahren freigegeben ist.

