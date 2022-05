Heute im TV: Einer der besten Marvel-Filme fesselt mit harter Action und einem Mega-Twist

Während andere MCU-Filme mit bunten Effekten oder viel Humor überzeugen, kommt heute Abend ein hartes Action-Beispiel mit TV. Das einen grandiosen Twist enthält.

Es gibt viele Gründe, das MCU zu feiern. Manche der Marvel-Filme sind voller mitreißendem CGI-Bombast. Andere bieten pausenlose Lachmuskel-Attacken wie Thor 3: Tag der Entscheidung. Captain America 2: The Return of the First Avenger dagegen ist ein harter Actionfilm, der durch furiose Kampfszenen und einen großen Twist besticht. Heute kommt er im TV.

Im TV: Einer der besten MCU-Actionkracher mit einer atemberaubenden Wendung

In Captain America 2 macht Supersoldat Steve Rogers (Chris Evans) aus der Not eine Tugend. Gestrandet in der Gegenwart, vertreibt der Zweite Weltkriegs-Veteran sich die Zeit mit S.H.I.E.L.D.-Aufträgen an der Seite von Black Widow (Scarlett Johansson). Als eine Verschwörung die Organisation korrumpiert, müssen beide fliehen. Und geraten ins Visier eines mysteriösen Killers, hinter dessen Identität sich ein grausames Geheimnis verbirgt.

Schaut euch hier den Trailer zu Captain America 2 an:

Captain America 2 - Trailer (Deutsch) HD

Der zweite Captain America-Film nach Captain America - The First Avenger ist für MCU-Verhältnisse ein ernster, harter Actionfilm. Das Thema um Verschwörungen und innerstaatlichen Umsturz erinnert an 70er-Politthriller wie Die drei Tage des Condor. Die ohne viel Effekthascherei inszenierten, rasant geschnittenen Kampfsequenzen lassen manche Zuschauer sicher an Heat oder The Dark Knight denken.

Das funktioniert für das sonst oft so kunterbunte MCU erstaunlich gut. Der Mythos der moralisch reinen USA wird ebenso hinterfragt wie der ihres stärksten Supersoldaten. Dramatische zwischenmenschliche Szenen geben dem glänzenden Helden hier erst die nötige Tiefe, um gegenüber den anderen Avengers eine ausgefüllte Identität zu beweisen. Und dennoch lässt der Unterhaltungsfaktor Franchise-typisch nicht locker. Es bleibt spannend bis zum Schluss.

Wann kommt Captain America: The Return of the First Avenger im TV?

Captain America 2 läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben. Wer da keine Zeit hat, kann den Film außerdem am 5. Juni 2022 um 22.50 Uhr nachholen. Der Film hat ohne Werbung eine Laufzeit von 136 Minuten.

