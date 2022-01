Heute im TV: Einer der besten Mystery-Mindfucks mit absolut verstörenden Horror-Szenen

Mindfuck-Meister David Lynch hat mit Mulholland Drive einen seiner allerbesten Filme gedreht. Auf Arte könnt ihr das faszinierende und gleichzeitig verstörende Mystery-Meisterwerk heute schauen.

Hinter jeder Szene von David Lynchs betörendem Meisterwerk Mulholland Drive wartet ein neues Geheimnis, das einem Rätsel aufgibt. Am besten ist es daher wie bei allen Filmen des Regisseurs, sich einfach in den einzigartigen Bildern treiben zu lassen und den mysteriösen Mindfuck zu genießen.

Falls ihr Mulholland Drive noch nie gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, könnt ihr Lynchs Werk heute um 20:15 Uhr auf Arte schauen. Lasst euch vom Meister des Surrealen auf eine Reise in die Traumfabrik mitnehmen, in der die glänzenden Fantasien mindestens so oft grässlichen Albträumen weichen müssen.

David Lynchs überragender Mulholland Drive ist eine unvergessliche Filmerfahrung

Die Handlung des Films dreht sich um Betty (Naomi Watts), die nach Hollywood gekommen ist, um Schauspielerin zu werden. Eines Tages taucht die verwirrte Rita (Laura Harring) in ihrem Apartment auf, die nach einem Autounfall ihr Gedächtnis verloren hat. Während sie die geheimnisvolle Vergangenheit der mysteriösen Frau ergründen wollen, kommen sich Betty und Rita langsam näher.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Mulholland Drive:

Mulholland Drive - Trailer 4K (Deutsch) HD

Die grobe Handlungsbeschreibung von Mulholland Drive erfasst David Lynchs Film aber wie so oft nur ganz grob. Nach und nach tauchen diverse weitere Figuren auf, die in rätselhaften, meist unerklärlichen Szenen zusätzlich für Verwirrung sorgen.

Dabei verformt sich Lynchs Meisterwerk selbst im gefühlten Minutentakt, wechselt munter Stilrichtungen und Genres, wobei auf eine zärtliche, berührende Szene schnell mal eine unvergesslich verstörende Horror-Einlage folgen kann.

Aus skurrilen Figuren und unwirklichen Orten kreiert der Regisseur ein zauberhaftes und gleichzeitig bedrohliches Los Angeles, das als Hommage und Abrechnung mit der Traumfabrik Hollywood schimmert. Mit Anleihen an Alfred Hitchcocks Jahrhundertfilm Vertigo - Aus dem Reich der Toten oder Billy Wilders ebenfalls zeitloser Hollywood-Kritik Sunset Boulevard - Boulevard der Dämmerung entfaltet sich Mulholland Drive genauso als moderner Klassiker.

© Studiocanal Mulholland Drive

Auch wenn sich die Bedeutung von David Lynchs Stadt der Engel sogar ungefähr entschlüsseln lässt, sollte Mulholland Drive am besten als episodenhafte Aneinanderreihung surrealer Höhepunkte, verführerischer Rätsel und eindringlicher Schauspielleistungen erlebt werden. Nur so entfaltet Lynchs Filmkunst ihre unvergleichliche Wirkung.

