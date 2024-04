Heute im TV: Einer der besten Sci-Fi-Filme überhaupt, dessen Macher auf 23 Millionen verklagt wurden, weil die Geschichte geklaut sein soll

Einen der besten, witzigsten und unterhaltsamsten Sci-Fi-Filme könnt ihr euch heute im TV ansehen. Die Macher wurden verklagt, weil einiges geklaut sein soll.

Leeloo Dallas Multipass. Das fünfte Element hat auch heute nichts von seinem Humor, seinem abgefahrenen Look und dem puren Spaß eingebüßt. Dabei wurde den Macher:innen vorgeworfen, einiges davon schlicht geklaut zu haben. Ihr könnt euch den gut gealterten Streifen heute im TV ansehen.

Im TV: Darum geht's in dem Sci-Fi-Meisterwerk Das fünfte Element

Nicht weniger als das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel. Und nur ein Mann kann die Erde retten: Bruce Willis als Korben Dallas, seines Zeichens abgehalfterter Taxifahrer mit einer ganzen Menge an Problemen. Aber allein schafft er das doch nicht ganz, im Gegenteil. Er benötigt und bekommt Hilfe vom fünften Element höchstpersönlich (Milla Jovovich), das sich allerdings erst einmal an seinen menschlichen Körper gewöhnen muss.

Was folgt, ist ein unglaublich chaotisches wie liebenswertes Abenteuer, das die beiden zusammen mit einem Priester auf ein futuristisches Kreuzfahrtschiff verschlägt. Zudem bekommen sie es mit dem Oberfiesling Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman) und seinen Schergen zu tun. Und wer auch nicht fehlen darf: Chris Tucker!

Tobis/Universum Film Eine der Szenen aus Das fünfte Element, die von The Incal inspiriert sein soll.

Sci-Fi-Skandal: Das fünfte Element-Macher:innen wurden wegen Plagiatsvorwürfen verklagt

Weil es in Das fünfte Element angeblich so viele große Ähnlichkeiten zum legendären Comic The Incal von Alejandro Jodorowsky und Jean "Moebius" Giraud gibt, haben die Menschen hinter der Graphic Novel die Verantwortlichen hinter dem Kinoprojekt verklagt.

Es gibt zwar durchaus das eine oder andere Element, das in beiden Werken vorkommt, aber den Comic-Machern war mit ihrer Klage kein Erfolg vergönnt. Die Ähnlichkeiten seien so klein, dass sowohl Jodorowskys als auch Girauds Klagen abgewiesen wurden (via: ToutenBD) . Sie wollten insgesamt um die 23 Millionen Euro.

Besonders kurios wirkt in diesem Zusammenhang, dass der Comiczeichner Jean "Moebius" Giraud sogar selbst am Design von Das fünfte Element beteiligt war. Sein Name taucht als Designer in den Credits auf und er soll viel für Regisseur Luc Besson gezeichnet haben (via: IMDb ).

Zusätzlich gibt es auch noch einige Parallelen zwischen Frank Herberts Dune-Roman und Jodorowskys Incal. Womöglich war der Autor und Filmemacher so enttäuscht über seine nicht zustande gekommene Dune-Verfilmung, dass er einige Ideen von Frank Herbert kurzerhand in The Incal einfließen ließ.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Das fünfte Element?

Heute, am 7. April 2024, könnt ihr euch Das fünfte Element um 22:35 Uhr auf Sat.1 anschauen. Eine Wiederholung kommt fürs Erste nicht.

Außerdem gibt es die Chance, Das fünfte Element auch bei Netflix im Abo zu sehen. Zusätzlich kann der Streifen bei Anbietern wie Apple, Amazon, Magenta, Maxdome oder Google gekauft und geliehen werden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.