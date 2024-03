Perfekt für Sci-Fi-Fans: Genialen Dune-Film jetzt kostenlos streamen (mehr werden wir vom 14-Stunden-Epos nie sehen)

Vor den bisherigen Dune-Filmen träumte ein Kult-Regisseur davon, eine 10 bis 14 Stunden lange Verfilmung des Stoffs zu realisieren. In der Arte-Mediathek könnt ihr gerade die Doku über das gescheiterte Projekt streamen.

Frank Herberts Roman-Epos Dune galt lange als unverfilmbar. Meisterregisseur David Lynch ist daran gescheitert, als ihm die kreative Kontrolle über seine Dune-Version von 1984 entzogen wurde. Bis heute will er nicht über das Ergebnis sprechen. Erst Denis Villeneuve ist es mit seinem Dune-Zweiteiler jetzt laut der Meinung vieler Fans gelungen, das Sci-Fi-Projekt angemessen auf die große Leinwand zu bringen.

Lange vor den neuen Dune-Filmen und Lynchs Fehlschlag träumte Kult-Regisseur Alejandro Jodorowsky (El Topo) davon, Herberts Geschichte als Monumentalwerk zu adaptieren, das die Grenzen des Kinos gesprengt hätte. Die mitreißende Doku über seine zerbrochenen Träume heißt Jodorowsky's Dune und ihr könnt sie gerade gratis in der Arte-Mediathek streamen.

Jodorowsky's Dune verbindet unvorstellbare Sci-Fi-Ambitionen mit sympathischem Größenwahn

In der Doku spricht der Regisseur von seinen überambitionierten Plänen, durch die seine Dune-Verfilmung am liebsten 10 bis 14 Stunden lang geworden wäre! Das künstlerische und kreative Personal, das Jodorowsky vor und hinter der Kamera für seine Vision des Sci-Fi-Epos versammeln wollte, klingt einfach nur unglaublich.

Während unter anderem die gefeierte Rockband Pink Floyd die Filmmusik komponieren sollte, wollte der Regisseur Persönlichkeiten wie den legendären Maler Salvador Dalí, Citizen Kane-Regisseur Orson Welles und The Rolling Stones-Frontmann Mick Jagger in Schauspielrollen auftreten.

Außerdem wollte der Regisseur auf die Designs des Schweizer Illustrators H.R. Giger setzen. Dessen Entwürfe wurden letztlich für einen der besten Sci-Fi-Horror-Filme aller Zeiten verwendet: Ridley Scotts Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.

Schaut hier noch einen Clip aus Jodorowsky's Dune:

Jodorowsky's Dune - Clip (English)

Neben dem Regisseur selbst kommen in Jodorowsky's Dune weitere Stimmen zu Wort, um von dem nie realisierten Traumprojekt zu schwärmen. Dazu zählen zum Beispiel Drive-Regisseur Nicolas Winding Refn und Produzent Michel Seydoux. Am Ende ist der Film ein berauschendes Zeitdokument über Träume und Ambitionen, die an den Grenzen der Realität zerschellen. Dabei haben einzelne Elemente trotzdem ihre Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen.

Jodorowsky's Dune könnt ihr aktuell noch bis zum 18. August 2024 in der Arte-Mediathek streamen.