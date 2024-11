Heute im TV: Einer der besten Steven Spielberg-Filme, der auf einer unglaublich wahren Geschichte basiert

In Steven Spielbergs Filmografie sind Meisterwerke keine Seltenheit. Der heutige TV-Tipp stellt aber fraglos ein ganz besonderes Glanzstück in seiner Karriere dar.

Was kann schon schiefgehen, wenn Regie-Großmeister Steven Spielberg einen Film mit den Hollywood-Stars Leonardo DiCaprio und Tom Hanks dreht? Nicht viel, wie ihr gemeinsames Werk Catch Me If You Can beweist. Die auf einer wahren Geschichte basierende Gaunerkomödie sorgte 2003 nicht nur an den Kinokassen für Furore, sondern wurde auch von der Kritik begeistert aufgenommen .

Heute Abend läuft das höchst vergnügliche Betrüger-Biopic im TV.

Steven Spielberg-Film nach wahrer Geschichte im TV: Worum geht es in Catch Me If You Can?

Der Film erzählt die Geschichte von Frank Abagnale Jr. (DiCaprio), der in den 1960e Jahren ein Leben als Hochstapler beginnt. Anfangs recht stümperhaft in der Ausführung wird er bald ein Vollprofi im Fälschen von Schecks und finanziert sich so ein Dasein voller Annehmlichkeiten. Zusätzlich nimmt er falsche Identitäten an und gibt sich als Pilot oder Arzt aus.

Seine Betrügereien rufen naturgemäß das FBI auf den Plan, dessen Ermittler Carl Hanratty (Hanks) sich unerbittlich an Franks Fersen heftet. Fortan ist dieser permanent auf der Flucht vor dem Gesetz und spürt zunehmend, wie sich die Schlinge um seinen Hals zieht. Doch kann sich Frank mit seiner zweifelhaften Begabung, die ihn erst in diese Bredouille gebracht hat, aus ebenjener wieder herausmanövrieren?

Catch Me If You Can: Sind die Lügen des Lügners gelogen?

Catch Me If You Can basiert auf der Autobiografie des Betrügers Frank Abagnale Jr., der sogar am Drehbuch des Films mitschrieb und einen kleinen Cameo-Auftritt darin absolvierte. Dessen wahre Geschichte klingt teilweise unglaublich und das scheinbar nicht von ungefähr. Jüngere Erkenntnisse legen nämlich dar, dass Abagnales Hochstapler-Vita wiederum selbst auf Lügen basieren soll. Die Ironie daran ist natürlich unverkennbar.

Der Qualität von Steven Spielbergs Film tut das allerdings keinen Abbruch. Die detailverliebte Ausstattung, die lässig-charmante Tonart und der hochkarätige Cast um die drei Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio, Tom Hanks und Christopher Walken machen Catch Me If You Can zu einem der besten Filme aus Spielbergs Œuvre.

Das sieht die Moviepilot-Community übrigens ganz ähnlich: Mit seiner starken Durchschnittsbewertung von 7,6 Punkten wird der Film nur von Spielbergs Klassikern Schindlers Liste (7,9), Der Soldat James Ryan und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (beide 7,7) übertroffen.

Wann läuft Catch Me If You Can im TV?

Catch Me If You Can läuft heute Abend am 10. November 2024 um 20.15 Uhr auf RTL 2. In der Nacht zum 11. November strahlt der Sender die Wiederholung um 01.20 Uhr aus.

Streamen könnt ihr die unterhaltsame Gauner-Sause auch, aktuell aber leider in keiner Abo-Flatrate. Dafür stellen Amazon Prime Video und Co. den Film derzeit zum Kaufen oder Leihen zur Verfügung.