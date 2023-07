Heute im TV: Einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten, der 10 Jahre später eine großartige Neuauflage erhielt

Vor über zehn Jahren kam einer der besten Superheldenfilme ins Kino. Heute Abend könnt ihr das fast dreistündige Epos im Fernsehen schauen, von dem inzwischen auch eine Serienversion existiert.

Mit Watchmen – Die Wächter hat Zack Snyder eine herausragende Comicverfilmung geschaffen, die besonders auf audiovisueller Ebene in den Bann zieht. In düsteren Bildern tauchen wir ein in eine alternative Geschichte, in der Richard Nixon ein drittes Mal zum US-Präsidenten wird und maskierte Vigilanten in New York ihr Unwesen treiben.

Watchmen geht auf die gleichnamige Comicvorlage von Alan Moore zurück, die als eines der wegweisenden Werke des Superhelden-Genres gilt. Moore stellt unbequeme Fragen über die Menschen, die in Masken für "Recht und Ordnung" sorgen und nimmt uns mit auf eine existenzielle Reise, die uns bis zum Mars führt.

Nach Watchmen solltet ihr unbedingt auch die phänomenale Serien-Version von Damon Lindelof schauen

Bei dem Kinofilm von Snyder handelt es sich allerdings nicht um die einzige Verfilmung des Stoffs. Vor vier Jahren wurde bei HBO die Serie Watchmen veröffentlicht, die ebenfalls auf Moores Vorlage basiert, von der ersten Verfilmung aber nicht weiter entfernt sein könnte. Wo Snyder die einzelnen Comic-Panels fast eins zu eins übernimmt, hat Damon Lindelof mit der Watchmen-Serie einen wilden Remix geschaffen.

Hier könnt ihr den Trailer zur Watchmen-Serie schauen:

Watchmen - S01 Trailer (Deutsch) HD

Watchmen anno 2019 ist Neuverfilmung, Rekontextualisierung und Fortsetzung zugleich. Am ehesten lässt sich das Projekt als Neuerfindung des Watchmen-Mythos umschreiben. Viele bekannte Figuren wie Dr. Manhattan und Ozymandias kehren zurück. Lindelof liefert jedoch eine völlig freie Interpretation des Originals ab. Unerschrocken stellt er alles auf den Prüfstand, was ihr über Watchmen zu wissen geglaubt habt.

Der Geist der Vorlage geht dabei nicht verloren. Genauso wie Moore versteht Lindelof die Watchmen-Geschichte als Kommentar auf Gesellschaft und Kultur. Wo sich Moore eine dystopische Version der 1980er Jahre vorgestellt hat, schaut sich Lindelof das Amerika der Gegenwart an. Er setzt sich mit rassistischen Ideologien auseinander, hinterfragt den Polizeiapparat und greift historische Ereignisse wie das Tulsa-Massaker auf.

Superhelden-Blockbuster: Wann läuft Watchmen im TV?

Watchmen läuft heute Abend, am 15. Juli 2023, um 22:05 Uhr auf ZDFneo. Die TV-Version des Films (ohne Abspann) hat eine Laufzeit von 150 Minuten und geht bis 00:35 Uhr. Die Wiederholung folgt kurz darauf um 01:50 Uhr. Darüber hinaus existieren zwei weitere Fassungen des Films: der Director's Cut mit 187 Minuten und der Ultimate Cut mit 215 Minuten.

*Bei diesem Link zu WOW handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.