Heute im TV: Einer der bildgewaltigsten Action-Blockbuster der letzten Jahre mit dreifacher Marvel-Besetzung

Heute wird es laut im TV: Dieser Action-Kracher aus dem MonsterVerse wird eure Wohnzimmer erschüttern. Schaltet unbedingt ein für Kong: Skull Island.

Nach Peter Jacksons King Kong ist Kong: Skull Island die zweite Verfilmung mit dem Affenriesen des jungen Jahrtausends. Wir legen euch die brachiale Monster-Action besonders ans Herz. Der Film setzt voll auf große Bilder, schlägt sich in dieser Disziplin aber herausragend gut.

Erfahrt hier alles über die TV-Ausstrahlung von Kong: Skull Island mit den Marvel-Gesichtern Brie Larson, Tom Hiddleston und Samuel L. Jackson. Jordan Vogt-Roberts führte Regie.

Heute im TV: Schaut den Trailer zu Kong: Skull Island

Kong Skull Island - Trailer 3 (Deutsch) HD

Bildgewaltige Action: Deshalb lohnt sich Kong: Skull Island

Skull Island ist der zweite Film des Monsterverse, das 2014 mit Godzilla startete. Letztes Jahr trafen Kong und Godzilla endlich in einem krachenden Duell aufeinander: in Godzilla vs. Kong. Skull Island erzählt die Vorgeschichte des Riesenaffen, er ist quasi eine Aufwärmrunde für den Hauptkampf.

Neuer Film: So geht es weiter im MonsterVerse

Das bedeutet aber nicht, das sich Skull Island in Zurückhaltung üben würde. Handlung und Figuren sind lediglich Staffage für gewaltige, bildschirmsprengende Actionsetpieces. An die Figuren von Brie Larson und Co. werdet ihr euch kaum erinnern. Dafür aber ganz sicher an den beeindruckenden Helikopter-Fight, der schon im ersten Drittel des Films stattfindet.

TV-Tipp: Worum geht es in Kong: Skull Island?

Skull Island spielt während der letzten Jahre des Vietnamkrieges. Ein Truppe Soldaten, eine Journalistin und verschiedene Forschende erhalten einen ungewöhnlichen Auftrag. Vor der Küste Sumatras verbirgt sich eine ständig im Nebel befindliche Insel mit dem treffenden Namen Skull Island. Sie scheint außerhalb der Zeit zu liegen und ist bewohnt von überdimensionalen Kreaturen, die jeder Beschreibung spotten.



Bald mit Godzilla vs Kong: Alle Infos zum MonsterVerse im Überblick

Die Expedition (angeführt von Tom Hiddleston und Brie Larson) macht sich auf den Weg zu dem verfluchten Ort. Doch was sie dort vorfindet, ist jenseits aller Vorgestellungen.

Skull Island läuft heute im 22.15 Uhr ohne Werbung im ZDF. Die Wiederholung folgt am 13. April um 00.30 Uhr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Habt ihr Lust auf Kong: Skull Island?