Heute im TV: Einer der kontroversesten Thriller aller Zeiten mit einer unfassbar versauten Szene, die so nie hätte im Film landen dürfen

Heute läuft ein Skandal-Thriller im TV. Der hochspannende Film ist vor allem für eine extrem brisante Szene mit Sharon Stone bekannt, die den Regisseur dafür ohrfeigte.

Die ikonischsten Momente einer Karriere lassen sich bei manchen Schauspieler:innen auf eine einzige Szene herunterbrechen. Aber nur in wenigen sind dabei Genitalien zu sehen. Im Falle von Sharon Stone und Basic Instinct ist das anders. Als die Schauspielerin die berüchtigte Sequenz zum ersten Mal auf der Leinwand sah, konnte sie nicht anders, als Regisseur Paul Verhoeven zu ohrfeigen. Heute läuft der Skandal-Thriller im TV.

Die Basic Instinct-Szene, für die Sharon Stone den Regisseur schlug

Basic Instinct dreht sich um den Ermittler Nick Curran (Michael Douglas) der den Mord an einem Rockstar aufklären soll. Hauptverdächtige ist dessen mysteriöse Freundin Catherine Tramell (Stone), deren Attraktivität sich der Polizist dennoch nicht entziehen kann.

Basic Instinct war und ist gleich aus mehreren Gründen umstritten. Schon bei den Dreharbeiten demonstrierten Aktivisten der queeren Community gegen den Film (via Variety ), dessen Darstellung von bi- und homosexuellen Menschen sie als diskriminierend empfanden.

In die Filmgeschichte eingebrannt hat sich aber vor allem aber eine Verhörszene aus dem Film, in der Sharon Stones Figur vor einer Gruppe männlicher Ermittler die Beine kreuzt. Die simple Geste enthüllt ihre Vulva. Nicht nur vor ihren Gesprächspartnern, sondern auch vor den Zuschauer:innen.

Wie Stone später erklärte, sind in der Szene tatsächlich ihre Genitalien zu sehen. Ihrer Darstellung zufolge habe ihr Verhoeven beim Dreh zugesichert, dass ein "Schatten" ihre Blöße verdecken würde. Als ein Test-Screening vor Publikum buchstäblich das Gegenteil enthüllte, habe sie den Regisseur in einem Wutanfall geohrfeigt, so Stone.

Wann läuft Basic Instinct im TV?

Basic Instinct läuft am heutigen Sonntag, den 17. Dezember 2023, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Wer da keine Zeit hat, kann den kontroversen Erotik-Thriller am 18. Dezember um 23:25 Uhr nachholen.

