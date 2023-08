Heute im TV: Einer der letzten Emma Watson-Filme, der mehr eingespielt hat als die meisten Harry Potter-Teile

Wo ist Harry Potter-Star Emma Watson? Heute könnt ihr den Star in einem extrem erfolgreichen Fantasy-Hit sehen. Wann gibt die Britin ihr Film-Comeback?

Zwischen 2001 und 2017 gehörte Hermine-Darstellerin Emma Watson zu den erfolgreichsten und präsentesten Film-Stars weltweit. Die Disney-Realverfilmung Die Schöne und das Biest ist ihr Karriere-Höhepunkt abseits von Harry Potter – anschließend zog die Britin sich aber mehr und mehr zurück. Heute läuft das Märchen im TV.

In diesem Artikel erklären wir, wie erfolgreich Die Schöne und das Biest war und warum Emma Watson seit vier Jahren in keinem Film mehr mitgespielt hat.

Worum geht es in Die Schöne und das Biest?

Belle (Emma Watson) lebt in einem beschaulichen Dorf und hat einen etwas sonderlichen Vater. Die Avancen von Schönling Gaston (Luke Evans) wehrt sie geschickt ab und vergräbt ihre Nase viel lieber in Büchern. Dann allerdings gerät ihr Vater in die Gefangenschaft eines fürchterlichen Ungeheuers (Dan Stevens), das in einem verzauberten Schloss wohnt.

Um ihn zu retten, bietet Belle ihr Leben im Austausch gegen das ihres Vaters an. Als Gefangene muss sie in die unheimliche Burg ziehen.

Die Schöne und das Biest ist einer der erfolgreichsten Emma Watson-Film

Rund 1,266 Milliarden US-Dollar spielte Die Schöne und das Biest weltweit an den Kinokassen ein. Damit übertrifft der Disney-Blockbuster sämtliche Harry Potter-Filme – bis auf einen. Nur der Abschluss der Fantasy-Reihe, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2, schaffte ein Einspielergebnis über 1 Milliarde US-Dollar – 1,342 wurden es am Ende.

Seit vier Jahren macht Emma Watson Schauspielpause – warum?

Seit Little Women im Jahr 2019 war Emma Watson nicht mehr in einem Kinofilm zu sehen. Zwischen Die Schöne und das Biest (2017) und dem Greta Gerwig-Film lag nur der Tech-Thriller The Circle, der ebenfalls im Jahr 2017 erschien.

Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig.

Im Mai überraschte Watson mit einem Interview, in dem sie auf ihre bisherige Karriere zurückblickte . Sie begründete ihren Rückzug aus dem Filmgeschäft folgendermaßen:

Nach eigenen Angaben will Watson im Jahr 2024 einen neuen Film drehen. Details sind aber nicht bekannt.

Wann läuft Die Schöne und das Biest im TV?

Sat.1 zeigt Die Schöne und das Biest am Samstag um 20.15 Uhr. Die Laufzeit beträgt mit Werbung 2 Stunden und 35 Minuten. Wenn ihr den Film verpasst habt, könnt ihr ihn in der Flatrate von Disney+ streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.