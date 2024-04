Heute im TV: Eines der größten Steven Spielberg-Meisterwerke, aus dem er eine ekelerregende Szene schneiden ließ

Dieses Steven Spielberg-Meisterwerk zählt zu seinen besten sowie einflussreichsten und kommt heute im TV. Um ein Haar wäre es noch furchterregender geworden.

Steven Spielberg hat sich schon 1975 selbst ein Denkmal gesetzt und mit Der weiße Hai einen echten Tierhorror-Vorreiter und Mega-Blockbuster geschaffen. Der Film kommt heute im TV und war so erfolgreich, dass er auch einen sehr negativen Effekt hatte. Aber über eine Szene, die es nicht (!) in den Final Cut geschafft hat, sind wir besonders froh.

Darum geht's in Der weiße Hai, dem heutigen TV-Tipp

In der US-Küstenstadt Amity Island ereignen sich mysteriöse Dinge. Ein besonders großer und aggressiver weißer Hai greift offenbar Schwimmende und Boote an. Das ist natürlich alles andere als günstig für die Gemeinde, die vor allem auf Tourismus setzt und sich gerade mitten in der Badesaison befindet.

Dementsprechend nimmt der Polizeichef vor Ort namens Martin Brody (Roy Scheider) die Sache in die Hand. Um dem menschenfressenden weißen Hai Einhalt zu gebieten, tut sich der Polizist mit dem hartgesottenen Haijäger Quint (Robert Shaw) und dem Meeresbiologen Matt Hooper (Richard Dreyfuss) zusammen.

Universal Steven Spielbergs Der weiße Hai enthält einige fiese Szenen, aber da war noch mehr geplant.

Der weiße Hai wäre um ein Haar sogar viel furchterregender geworden

Steven Spielberg bereut den Effekt, den sein Film höchstwahrscheinlich hatte, auch heute noch. Seit der Veröffentlichung des ersten richtigen Sommer-Blockbusters leidet die weltweite Haifisch-Population unter einem extrem schlechten Ruf. Der wird den Tieren überhaupt nicht gerecht, hat aber wohl dafür gesorgt, dass sie massiv bejagt wurden. Ob das wirklich an dem Film liegt, steht allerdings nicht fest (via: BBC ).

Ursprünglich sollte Der weiße Hai eine Szene enthalten, die noch schlimmer als alle anderen im Film geworden wäre. In einem Vanity Fair -Interview hat Steven Spielberg erklärt, eine Szene aus dem Film geschnitten zu haben, in der ein Opfer des Hais in dessen offenem Maul reitet und Blut erbricht:

Ich habe die Szene zusammengeschnitten, weil sie zu blutig war, zu blutrünstig. Stuntman Teddy Grossman spielte das Opfer – und Teddy ist übrigens ein sehr lustiger Kerl – aber ursprünglich ritt er im Maul des Hais auf das Kind im Wasser zu, wie die Galionsfigur eines Schiffs, während er Blut kotzte. Das war viel schrecklicher als alles andere, was im ersten Drittel des Films kam, also habe ich es herausgenommen.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Der weiße Hai?

Heute, am 3. April 2024 könnt ihr euch Der weiße Hai um 23:10 Uhr auf ZDFneo anschauen. Eine Wiederholung ist dort erst einmal nicht geplant und der Streifen dauert bis um 1:10 Uhr.

Wenn euch der Termin nicht in den Kram passt, habt ihr aber auch die Chance, ihn euch online im Stream anzusehen. Das geht beispielsweise bei Magenta TV, Apple TV, Amazon, Maxdome oder Google.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.