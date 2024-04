Heute im TV: Erster Teil eines Fantasy-Hypes, der die Welt verändert hat – und bald als Serie fortgesetzt wird

Heute Abend erwartet euch der Auftakt einer der umstrittensten Fantasy-Reihen überhaupt im TV. Er machte nicht nur seine Hauptdarsteller:innen weltberühmt, sondern wird bald auch als Serie neu aufgelegt.

Nachdem die Harry Potter-Filme Anfang der 2000er einen regelrechten Fantasy-Hype auslösten, manifestierte sich wenige Jahre später eine neue Bewegung des Genres, die ihren Ursprung ebenfalls in Romanen fand. So wurde die Twilight-Saga von Stefanie Meyer auf die große Leinwand gebracht und prägte damit eine ganze Generation von Teenager:innen, die sich fortan in Team Edward und Team Jacob aufteilten.

Gleichzeitig stieß die Reihe eine Verfilmungswelle weiterer Young Adult-Romane los, die über Die Tribute von Panem - The Hunger Games bis hin zu Shadowhunters: The Mortal Instruments oder Die Bestimmung - Divergent reichte. Den ersten Teil der Twilight-Saga könnt ihr Samstagabend im TV schauen.

Darum geht es in Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen

Bella Swan (Kristen Stewart) zieht zu ihrem Vater in das verregnete Städtchen Forks im US-Bundesstaat Washington und muss sich an einer neuen Schule zurechtfinden. Während die unbeholfene Jugendliche von ihren Mitschüler:innen herzlich aufgenommen wird, hat Bella nur Augen für den mysteriösen und gutaussehenden Edward Cullen (Robert Pattinson) und seine Geschwister, die auf der Forks High School als Außenseiter:innen gelten.

Als sie im Biologieunterricht zufällig nebeneinandersitzen, kommen die beiden ins Gespräch und lernen sich kennen. Eine zarte Liebesgeschichte blüht auf, die jedoch schon bald Gefahren für Bella birgt: Denn Edward ist in Wahrheit ein knapp 100 Jahre alter Vampir, der sich nur mit massiver Selbstbeherrschung davon abhalten kann, ihr Blut zu trinken. Und auch einige seiner Artgenossen haben es auf die menschliche Bella abgesehen...

Twilight ist bis heute ein absolutes Phänomen

Die Liebesgeschichte der menschlichen Jugendlichen Bella Swan und dem Vampir Edward Cullen traf in Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen einen Nerv, dessen Phänomen auch bis heute nicht abreißt. Während die Filme weltweit Milliardensummen in die Kinokassen spülten, schnitten sie bei Fans und Presse eher dürftig ab. So hält der erste Teil unter der Regie von Catherine Hardwicke (Dogtown Boys) eine Bewertung der Moviepilot-Community von 4,1/10 Punkten.

Dennoch – oder gerade deshalb – gelten die Fantasy-Kracher, die Kristen Stewart und Robert Pattinson über Nacht zu Mega-Stars machten, heute als absoluter Kult und werden aktuell von der nächsten Generation auf TikTok und Co. wiederentdeckt. Als animierte Serie soll die Saga dazu schon bald neu aufgelegt werden.

Cringe aber Kult: Twilight muss man gesehen haben

Aus heutiger Sicht kann man beim Schauen von Twilight manchmal gar nicht wirklich fassen, dass dieser Film überhaupt so erfolgreich geworden ist. Denn darin werden nicht nur so manche unfreiwillig komische Dialogzeilen vom Stapel gelassen ("Hold on tight, Spider-Monkey"), sondern auch eine Reihe an Werten vermittelt, die für jugendliche Zuschauer:innen eigentlich absolut ungeeignet sind. So gibt sich Edward durchweg kontrollierend gegenüber seiner Freundin und stalkt sie über Monate hinweg – was Bella dann auch noch höchst romantisch findet.

Als selbstironisches Produkt seiner Zeit gelesen findet sich hier jedoch hervorragende und spannende Unterhaltung mit stilistisch denkwürdigen Entscheidungen (wer könnte diesen Blaufilter vergessen?) und einem Soundtrack, der in die Filmgeschichte einging. Allein für die Baseball-Szene solltet ihr einschalten, die nicht weniger als ein inszenatorisches Meisterwerk gelten kann. Die Welt-Stars Kristen Stewart und Robert Pattinson hier noch einmal am Anfang ihrer Karriere zu sehen, ist dazu ein einmaliges Erlebnis. 4,1/10 Punkten hin oder her – die Messlatte für die neue Serien-Adaption der Twilight-Saga hängt verdammt hoch.

Twilight: Noch heute im TV oder im Stream

Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen läuft am heutigen Samstag, den 13. April 2024 um 23.00 Uhr auf Sat.1. Wenn ihr den Film im TV verpassen solltet, habt ihr aktuell bei Netflix oder WOW im Streaming-Abo* die Möglichkeit, den Film nachzuholen.

