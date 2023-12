Heute im TV: Extrem guter Sci-Fi-Horror, der einen 90 Jahre alten Film verstörend neu auflegte

Er war an den Kinokassen einer der erfolgreichsten Filme 2020 und überzeugt durch eine emotionale Dichte und Intensität. Das bedrückende Thema von Bessenheit und Gewalt in einer Beziehung wird in dem Sci-Fi-Thriller gekonnt und neuartig in Szene gesetzt.

Bereits 1933 wurde der Roman Der Unsichtbare in einem gleichnamigen Film adaptiert. 90 Jahre später inszenierte Leigh Whanell den Stoff neu in einem spannenden Horrorthriller, in dem nichts so ist, wie es scheint. Der Unsichtbare widmet sich dem wichtigen Thema von Gewalt in einer Beziehung und den psychischen Folgen davon und nutzt dabei auch Elemente des Horrorgenres. Heute Abend läuft das Remake im TV.

Darum geht es in Der Unsichtbare

Cecilia Kass (Elisabeth Moss) ist mit dem reichen und gutaussehenden Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) zusammen, einem Wissenschaftler, der als Genie gefeiert wird. Doch hinter der makellosen Fassade lauert ein Kontrollfreak, der Cecilia ständig überwacht und nicht vor Gewalt zurückschreckt. Um der brutalen Beziehung zu entkommen, ergreift sie die Flucht.

Universal Pictures Elisabeth Moss weiß mit ihren Emotionen zu überzeugen.

Bei ihren Freunden findet sie zunächst Zuflucht, doch bald darauf erfährt sie vom Selbstmord ihres Partners, der ihr einen Großteil seines Vermögens vererbt hat. Doch in Sicherheit fühlt sie sich nicht, denn es gehen merkwürdige Dinge vor sich. Ständig fühlt sie sich beobachtet, doch zu sehen ist niemand und so langsam zweifeln auch die Freunde an ihrem Geisteszustand. Verliert Cecilia durch das Trauma den Verstand oder ist da tatsächlich jemand?

Spannend und beklemmend inszeniert Leigh Whannell den Sci-Fi-Horror. Jumpscares gibt es hier keine, es ist eher ein emotionaler Horror, den Elisabeth Moss mit all ihrem Können so viel Ausdruck verleiht, dass es die Zuschauenden tief in die Geschichte zieht. Der Unsichtbare ist ein Remake von dem 1933 unter dem gleichen Titel erschienen Film von James Whale. Beide Filme basieren außerdem auf den bereits im Jahre 1897 erschienenen Roman von H. G. Wells.

Auf Rotten Tomatoes konnte Der Unsichtbare 92 Prozent der kritischen Stimmen überzeugen. Und auch an den Kinokassen wurde der Thriller zu einem der erfolgreichsten Filme 2020. Bei einem Produktionsbudget von 7 Millionen US-Dollar, spielte er 193 Millionen ein. Das sind laut The Numbers fast das Zwanzigfache seiner Kosten.

Wann läuft Der Unsichtbare im TV?

RTL II zeigt Der Unsichtbare am Freitag (22. Dezember) um 22:20 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch der Film ist unter anderem auch auf Amazon Prime verfügbar.